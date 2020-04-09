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В помощь бизнесу: в Приднестровье объяснят систему инет-торговли и доставок

© CC0 / Pixabay / 27707
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200409/29815435/v-pomosch-biznesu-v-pridnestrove-obyasnyat-sistemu-inet-torgovli-i-dostavok.html

В условиях карантина и ЧП предпринимателям региона пришлось срочно перестраивать свой бизнес на новые рельсы.

ТИРАСПОЛЬ, 9 апр – Sputnik. Торгово-промышленная палата Приднестровья проведет бесплатную видеоконференцию для всех желающих бизнесменов, чтобы помочь разобраться, как вести свое дело в реалиях ЧП. Темой диалога станет объединение усилий предпринимательского сообщества по развитию интернет-торговли в условиях введения ограничительных мер.

"К обсуждению вопросов в области ритейла приглашаются представители органов власти, банковской сферы, аптечных сетей, компаний перевозчиков, организаторов торговли через маркет-плейсы и интернет-магазины", - сообщили в ТПП.

Бизнес
© CC0 / Pixabay / rawpixel
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Видеоконференция будет включать в себя ряд вопросов, касающихся состояния и актуальных проблем новых и ранее действовавших маркет-плейсов (агрегаторов), интернет-магазинов. Намереваются обсудить практику применения платежных систем, широту их охвата населения, фискальные проблемы, а также состояние и перспективы развития доставок товаров транспортными компаниями, почтой, такси и другими сервисами.

Участникам предлагают высказать потребности в нормативных государственных актах по упрощению и легализации интернет-торговли, а также свое мнение по совместной акции к пасхальным праздникам.

Мероприятие состоится 10 апреля на онлайн-платформе Zoom. Инструкции по подключению к эфиру уже представлены на сайте ТПП.

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Теги:
торговля, интернет-магазин, интернет-ресурсы, интернет, доставка, Приднестровье


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