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Экономика

Как в Приднестровье помогут в период карантина населению и бизнесу

© CC0 / Pixabay / stevepb
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200409/29815860/kak-v-pridnestrove-pomogut-v-period-karantina-naseleniyu-i-biznesu.html

Антикризисный закон о господдержке был принят законодательным собранием Приднестровья в окончательном чтении.

ТИРАСПОЛЬ, 9 апр – Sputnik. Приднестровские депутаты приняли в окончательном чтении закон о господдержке в период действия чрезвычайного положения. Одно из главных решений – власти продолжат выполнять социальные обязательства перед гражданами, сохранятся выплаты пенсий и социальных пособий.

Пособие по безработице

Единый кризисный центр в Приднестровье.
© Photo : Пресс - центр МВД ПМР
В условиях чрезвычайного положения: в Приднестровье запустили Кризисный центр
Предприниматели, вынужденные приостановить свою деятельность в период чрезвычайного положения, смогут получить пособие по безработице в размере одного минимального оклада (МРОТ), а это 1647 приднестровских рублей, что практически эквивалентно по курсу сумме в молдавских леях.

Для этого предпринимателю необходимо обратиться в Центр занятости.

"Выплаты будут начисляться с момента наступления обстоятельств, которые привели к приостановке деятельности из-за чрезвычайного положения. Такое пособие будет выплачиваться до окончания режима ЧП. Это беспрецедентные меры, на которые пошло государство", - отметил глава профильного комитета Виктор Гузун.

Зарплаты и удаленка

Карантин в Тирасполе.
© Sputnik / Irina Leahova
Обращение к приднестровцам: будьте сознательны и - без паники, у нас всё есть
В антикризисном законе прописана норма, согласно которой работники, временно вынужденно не трудящиеся, должны получать заработную плату не менее одного МРОТ. Представители малого и среднего бизнеса смогут взять льготный кредит на выплату зарплат. Из бюджета предоставят субсидию в виде погашения 10% ставки кредита.

В принятом документе дается понятие, что является дистанционной работой. Формулировка аналогична нормам Трудового кодекса Российской Федерации. Порядок и условия перевода сотрудников на режим дистанционной (удаленной) работы будет определять само руководство организации.

Коммуналка

С учетом того, что в настоящее время уровень доходов граждан значительно снизился, и многие не могут вовремя оплатить коммунальные услуги, предлагается предоставить им отсрочку по оплате до 30 июня.

"Это касается не только платы за электричество, газ, тепло, воду, но и за техобслуживание и ремонт лифтов, вывоз мусора, платы за жилое помещение. При этом социальные нормы будут сохраняться и штрафы не начислят", - отметили в парламентской пресс-службе.

Накопившуюся сумму долга за коммунальные услуги можно будет оплатить равными частями до конца года.

Инвалидность

Людям с ограниченными возможностями здоровья автоматически продлят группу инвалидности, если срок очередного переосвидетельствования наступает в период действия чрезвычайного положения. Документы будут действовать в течение 30 дней после отмены ЧП. Соответственно, в этот период будут выплачиваться пенсии, социальные пособия и действовать льготы.

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Теги:
население, средний бизнес, малый бизнес, бизнес, материальная поддержка, бюджетная поддержка, соцподдержка, финподдержка, поддержка, карантин, Приднестровье


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