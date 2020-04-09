Когда магазины Приднестровья обяжут предоставить оплату по безналу

Дополнительные меры принимаются для того, что предоставить покупателям право выбора – платить наличными или банковской картой.

ТИРАСПОЛЬ, 9 апр – Sputnik. С 1 января 2021 года приднестровские магазины и торговые предприятия будут обязаны обеспечить возможность оплаты товаров по безналичному расчету – с помощью карты одного из коммерческих банков Приднестровья. Такой законопроект принят приднестровскими депутатами.

"Мы создали условия для того, чтобы наши граждане, в том числе пенсионеры, по желанию могли переходить на безналичные расчеты. Мы даем достаточно большой период времени, чтобы все подготовились. Ответственность предусматривается через полгода после внедрения обязательного механизма", - пояснил глава комитета по экономической политике Олег Василатий.

Если магазин или торговое предприятия не обеспечит возможность расплачиваться с помощью банковских карт, с 1 июля 2021 года их будут штрафовать. За отказ в предоставлении покупателю возможности оплатить по безналичному расчету предусмотрен штраф от 100 до 200 единиц расчетного уровня минимальной зарплаты (РУ МЗП), а это от 1840 до 3680 приднестровских рублей (практически эквивалентно сумме в молдавских леях).

А за отсутствие у продавца электронного терминала, предоставляющего возможность оплатить товары платежной картой, штраф еще больше - от 200 РУ МЗП до 400 РУ МЗП (3680-7360 приднестровских рублей).

Обязанность предоставлять покупателю возможность платить банковской картой не распространяется на такие виды деятельности, как торговля на рынках, ярмарках и выставках, в киосках и торговых палатках, в школах и поликлиниках. Разрешается торговать только за наличные и при продаже из цистерн: молока, кваса, пива, вина, живой рыбы. А также в том случае, если торговая точка находится в месте, где нет возможности подключить интернет.

"Мы предполагаем экономию бюджетных средств, которые тратятся на организацию наличного денежного сообщения, оплату труда кассирам. А также ограничиваем возможность ухода от оплаты налогов в торговой сети", - отметил Василатий.

Принятый нормативный акт вносит изменения в законы о защите прав потребителей, о внутренней торговле, а также в Кодекс об административных правонарушениях, в Трудовой Кодекс и ряд других законодательных актов.

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