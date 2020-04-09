Что ждет Молдову: как отразится на стране кризис, спровоцированный COVID-19

Экономические прогнозы для Молдовы от Всемирного банка: эксперты рассказали, когда экономика республики начнет восстанавливаться после ситуации с коронавирусом.

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Всемирный банк прогнозирует для Молдовы экономический спад в 2020-м с предполагаемым постепенным восстановлением, начиная с третьего квартала текущего года. Такой же сценарий, по мнению экспертов международной организации, ждет и другие страны региона.

"В дополнение к временному прекращению основных видов экономической деятельности и связанной с этим потерей доходов воздействие распространения вируса в Молдове будет главным образом связано с уменьшением спроса на экспорт из-за нарушения глобальных и региональных сетей поставок, сокращения поездок, числа прибывающих туристов, а также денежных переводов", - сказано в отчете Всемирного банка.

Если распространение коронавируса продолжится и в третьем квартале 2020 года, то, как считают эксперты ВБ, последствия COVID-19 будут более серьезными, что приведет к глубокой рецессии и долговременным потерям рабочих мест и объемов производства.

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"Восстановление экономики ожидается в 2021 году по мере оздоровления мировой экономики после пандемии. Всемирный банк завершает разработку программы мероприятий, которые помогут Молдове менее болезненно справиться с последствиями кризиса", - отметили в организации.

В том числе банк намерен выделить 57,4 миллиона долларов США в рамках нового экстренного проекта. Деньги пойдут на поддержку срочных нужд сектора здравоохранения для эффективной борьбы с коронавирусом, а также на социальную помощь домашним хозяйствам и гражданам, теряющим рабочие места.

Прогнозы властей

Президент Молдовы Игорь Додон по итогам заседания Высшего совета безопасности заявил, что экономики практически всех стран мира регрессируют. Это влияет и на экономику Молдовы.

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"По прогнозам Минфина, снижение ВВП на 3% - это оптимистичный сценарий", - сказал глава республики, добавив, что бюджет недополучит 7,3 миллиарда леев.

При этом, как отметил президент, экономический спад может быть еще больше.

По словам Додона, сейчас приоритетными для государства остаются выплата зарплат, пенсий, социальной помощи и пособий по безработице, а также поддержка медучреждений и других ведомств, задействованных в борьбе с коронавирусом. Кроме того, власти сконцентрируются на помощи предприятиям, продолжающим выплачивать зарплату сотрудникам в сложившихся в условиях.

"Остальные затраты будут сокращены до минимума", - сказал Додон.

Глава государства отметил, что власти намерены найти резервы, чтобы инвестировать в экономику, в инфраструктуру и создание рабочих мест.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. По последним данным, в стране зарегистрировано тысяча 174 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 50 человек, скончались - 28.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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