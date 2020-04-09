Покупка жилья по программе Prima Casă в условиях ЧП: что заявили в Минфине

Общая сумма предоставленных банками на покупку жилья по льготной программе займов превышает два миллиарда леев, а активных гарантий – более миллиарда.

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. С момента старта государственной программы Prima Casă ("Первый дом") и до настоящего времени приобретено 4 тысячи 235 объектов жилья. Такие данные приводит Минфин.

"На данный момент одобрено еще 18 заявок и готовится подписание гарантийных контрактов", - добавили в ведомстве.

Общая сумма предоставленных банками на эти цели займов достигает 2,12 миллиарда леев, а активных гарантий – 1,06 миллиарда леев. В то же время 23 гарантии сняты в связи с досрочным погашением кредита.

© Sputnik / Алена Матвеева Статистика по государственной программе Prima Casă ("Первый дом")

Из общего числа участников этой программы 612 человек пользуются компенсациями в рамках Prima Casă-2, открытой для бюджетников, тысяча 574 гражданина - Prima Casă-3 (для многодетных семей), а 317 - Prima Casă-4 (для сотрудников частных компаний).

"Средняя площадь приобретаемого жилья по этой программе составляет 60 квадратных метров, а средняя цена – 592,98 тысячи леев", - пояснили в министерстве.

Согласно статистике, чаще по льготной линии кредитования покупают жилье в городской местности. В основном люди приобретают квартиры, реже - частные дома.

Ранее правительство расширило категории бенефициаров, а также в два раза снизило размер первого взноса, необходимого для покупки жилья. Таким образом, соискателю на кредит по Prima Casă будет необходимо иметь лишь 5% от стоимости квартиры или дома, который он намеревается купить. Ранее размер первого взноса составлял 10%.

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Также изменены возрастные ограничения для бенефициаров. Программа, изначально задуманная как поддержка молодых семей, постепенно отходит от этих рамок. Теперь кредит по Prima Casă смогут взять и граждане, достигшие 50-летнего возраста.

Все эти поправки должен утвердить и парламент страны.

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