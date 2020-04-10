После решения КС кабмин все равно продолжит оказывать поддержку гражданам

Власти нашли способ, как помочь жителям страны после того, как Конституционный суд приостановил действие закона о поддержке населения и отечественного бизнеса.

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. Часть положений, предусмотренных законом, который был утвержден под ответственность правительства, все же вступит в силу. Но уже на основе решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об этом на брифинге в пятницу заявил премьер-министр Ион Кику.

Таким образом, по словам главы кабмина, правительство все же будет выплачивать пособия по безработице в размере 2775 леев, в том числе тем категориям лиц, кто ранее не попадал под критерии, необходимые для получения помощи. Останется в силе и поддержка малообеспеченных семей – увеличение размера минимальной гарантированной заработной платы до 1300 леев, а также увеличение пособия на ребенка до 975 леев.

Кроме того, комиссия утвердила следующие меры для помощи отечественному бизнесу: субсидирование расходов работодателя, связанных с выплатой зарплаты в случае технической безработицы или простоя, освобождение от уплаты патента патентообладателям, приостановившим работу на период ЧП. Также будут отсрочены до 25 июня местные взносы для хозяйствующих субъектов, которые временно прекратили свою работу.

"Все меры, включенные в соответствующее решение, будут действовать исключительно на период действия режима чрезвычайного положения", - заявил Кику.

По его словам, не смогут сократить ставку НДС c 20 до 15 процентов для сектора HoReCa, так как эта мера выходит за пределы режима чрезвычайного положения.

Кроме того, решение комиссии предполагает выделение дополнительной базовой зарплаты для врачей "первой линии". Для других категорий медработников предусмотрены допвыплаты в размере 50% от базовой ставки.

Коснувшись решения Конституционного суда, глава правительства подчеркнул, что КС еще не высказался по существу, а лишь приостановил действие закона. По словам Кику, власти не уверенны, каким будет заключение суда и, тем не менее, комиссия приняла решение его опередить.

В четверг Конституционный суд принял решение временно прекратить действие закона, одобренного под ответственность правительства, о поддержке населения и отечественного бизнеса. Хотя оппозиционные депутаты запросили приостановить лишь несколько положений, предусмотренных соответствующей нормой.

"Во избежание негативных последствий для конституционного строя, суд считает, что приостановления действия оспоренных норм недостаточно. Необходимо полностью прекратить действие Закона №56 до урегулирования этого вопроса", - гласит решение КС.

В четверг, 2 апреля, депутаты должны были заслушать премьера по законопроекту, утвержденному правительством. Однако, этого так и не произошло – в парламенте не собрался кворум. В этом случае у парламентской оппозиции была возможность в течение трех дней вынести вотум недоверия кабинету министров. Впрочем, ни одна из фракции этого так и не сделала. Оппозиционеры пошли по иному пути и решили оспорить некоторые положения закона в Конституционном суде.

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