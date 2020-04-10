Молодым молдавским бизнесменам помогут в развитии собственного дела - детали

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. Министерство финансов республики продолжает внедрять специальную программу "Возможности кредитования молодежи". С момента запуска проекта по поддержке бизнеса государство выделило 114 миллионов 200 тысяч леев, распределив средства 180 начинающим предпринимателям страны.

Программа воплощается сегодня в 34 районах республики, а налог по взятым у государства кредитам не превышает 6,5% годовых.

Фонд государственной креитной поддержки для молодых бизнесменом в текущем году был пополнен на 100 миллионов леев, на данный момент в нем остаются неосвоенными 80 миллионов 600 тысяч леев.

Основная цель программы заключается в поддержке молодых бизнесменов, в создании новых рабочих мест в Молдове.

Воспользоваться государственной кредитной поддержкой могут граждане Молдовы в возрасте от 18 до 35 лет, у которых в собственности находится не менее 75% акций предприятия или фирмы.

Максимальная сумма кредита для каждого заявителя составляет полтора миллиона леев, однако он предоставляется лишь в случае, если бизнесмен даст гарантии, что в течение двух лет не продаст свое предприятие или не перепишет на кого-то из родных и близких людей. Такие меры необходимы для успешного воплощения всей государственной кредитной программы, в целом.

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