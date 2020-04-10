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Бизнесмены в офисе

Молодым молдавским бизнесменам помогут в развитии собственного дела - детали

© Fotolia / yanlev
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200410/29837547/molodym-moldavskim-biznesmenam-pomogut-v-razvitii-sobstvennogo-dela-detali.html

Министерство финансов Молдовы поддержит 180 молодых предпринимателей в развитии собственного дела - в стране разработали специальную программу.

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. Министерство финансов республики продолжает внедрять специальную программу "Возможности кредитования молодежи". С момента запуска проекта по поддержке бизнеса государство выделило 114 миллионов 200 тысяч леев, распределив средства 180 начинающим предпринимателям страны. 

В первом триместре 2020 года было средства выделили на воплощение 33 бизнес-проектов, запущенных начинающими предпринимателями, общая сумма поддержки составила 19,4 миллиона леев. 
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Программа воплощается сегодня в 34 районах республики, а налог по взятым у государства кредитам не превышает 6,5% годовых. 

Фонд государственной креитной поддержки для молодых бизнесменом в текущем году был пополнен на 100 миллионов леев, на данный момент в нем остаются неосвоенными 80 миллионов 600 тысяч леев.

Основная цель программы заключается в поддержке молодых бизнесменов, в создании новых рабочих мест в Молдове.

Министерство финансов.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Воспользоваться государственной кредитной поддержкой могут граждане Молдовы в возрасте от 18 до 35 лет, у которых в собственности находится не менее 75% акций предприятия или фирмы. 

Максимальная сумма кредита для каждого заявителя составляет полтора миллиона леев, однако он предоставляется лишь в случае, если бизнесмен даст гарантии, что в течение двух лет не продаст свое предприятие или не перепишет на кого-то из родных и близких людей. Такие меры необходимы для успешного воплощения всей государственной кредитной программы, в целом.

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Теги:
Минфин, Молдова, помощь, бизнесмены


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