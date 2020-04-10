Додон сообщил о готовящихся изменениях в госбюджет и российском кредите

На следующей неделе правительство намерено представить изменения в бюджет на 2020 год, куда включат и внешние источники - российский кредит.

КИШИНЕВ, 10 апр – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что вероятнее всего на следующей неделе правительство представит поправки в госбюджет страны на 2020 год, куда будет включен и российский кредит. Об этом глава республики заявил в пятницу в рамках передачи "Президент отвечает".

"Мы уже приняли ряд мер по поддержке населения и бизнеса. Еще один пакет предложат вместе с поправками в закон о государственном бюджете. Скорее всего, на следующей неделе правительство, если успеет, представит изменения в бюджет на 2020 год с учетом нынешней ситуации", - сказал Додон.

По словам главы государства, среди других мер, к которым власти намерены прибегнуть, также значится поддержка экономических агентов. Это покрытие процентных ставок по кредитам, взятых до этого периода. Изменения могут коснуться некоторых пострадавших секторов.

Как отметил молдавский президент, в бюджет включат также и внешние источники.

"Правительство Российской Федерации приняло решение об утверждении кредитного соглашения с Молдовой. Вчера было заседание кабмина России. В последующие дни будет подписано соглашение. И эти 200 миллионов евро будут включены в откорректированный бюджет", - заявил Додон.

Коронавирус в Молдове

В Молдове до 15 мая введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрирована тысяча 289 случаев заболевания инфекцией. Общее число выздоровевших достигло 56 человек, а скончавшихся - 29.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova