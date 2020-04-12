Бюджетники Приднестровья скоро будут получать зарплату на карточки

Банковскими карточками могут воспользоваться также пенсионеры, однако для них это необязательная норма, и они по-прежнему будут иметь право получать пенсию на дому или в кассе.

ТИРАСПОЛЬ, 12 апр – Sputnik. С 1 июня 2020 года все бюджетники в Приднестровье обязаны будут получать заработную плату на банковский счет. Соответствующие поправки внесены в закон о заработной плате работников бюджетной сферы.

"Услугами какого коммерческого банка предпочтительнее пользоваться, работники бюджетной сферы, государственные гражданские служащие и военнослужащие могут указать в своем заявлении", - отметили в парламентской пресс-службе.

Пенсионеров, которые вышли на пенсию по возрасту, эти изменения не касаются. Законодательно была закреплена возможность получения пенсий по желанию пенсионера: безналичным способом через банк, на дому или в кассе организации, которая доставляет пенсионное пособие.

"Действующий порядок мы сохраняем. Переход на карту для пенсионеров не обязателен. Они имеют право выбора. Но мы призываем всех граждан переходить на безналичные расчеты", - подчеркнул председатель комитета по экономической политике Олег Василатий.

Парламентарий обратил внимание на то, что около полумиллиона долларов в год государство тратит на доставку пенсии, и эту значительную сумму средств можно сэкономить благодаря использованию безналичных расчетов и перенаправить на другие цели.

Глава профильного комитета отметил: дисциплинарные меры к тем, кто шантажирует пенсионеров и заставляет переводить пенсии на карту, уже приняты.

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