Бюджетники Приднестровья скоро будут получать зарплату на карточки

ТИРАСПОЛЬ, 12 апр – Sputnik. С 1 июня 2020 года все бюджетники в Приднестровье обязаны будут получать заработную плату на банковский счет. Соответствующие поправки внесены в закон о заработной плате работников бюджетной сферы.
"Услугами какого коммерческого банка предпочтительнее пользоваться, работники бюджетной сферы, государственные гражданские служащие и военнослужащие могут указать в своем заявлении", - отметили в парламентской пресс-службе.
"Действующий порядок мы сохраняем. Переход на карту для пенсионеров не обязателен. Они имеют право выбора. Но мы призываем всех граждан переходить на безналичные расчеты", - подчеркнул председатель комитета по экономической политике Олег Василатий.
Парламентарий обратил внимание на то, что около полумиллиона долларов в год государство тратит на доставку пенсии, и эту значительную сумму средств можно сэкономить благодаря использованию безналичных расчетов и перенаправить на другие цели.
Глава профильного комитета отметил: дисциплинарные меры к тем, кто шантажирует пенсионеров и заставляет переводить пенсии на карту, уже приняты.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK