Молдавские виноделы не знают, куда продавать вино

Коронавирус нового типа нарушил планы и работу молдавских виноделов: что беспокоит представителей этого сектора.

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. Кризис, вызванный коронавирусом нового типа, затронул основные отрасли производства в Молдове. Винодельческий сектор также столкнулся с рядом проблем.

"Все кафе и рестораны, где потреблялись и вина, закрыты. Остались с продукцией на складах, смотрим на нее, потому что не знаем, куда ее продавать. Другая проблема заключается в том, что мы не можем экспортировать вина, и даже не получаем заказы из нашей страны", - сказал Лука.

Член Ассоциации малых производителей Ион Лука отметил, что продажи фирмы, которую он представляет, упали с начала кризиса примерно на 80%. Выручка от продаж компании не покрывает имеющиеся расходы: выплаты по аренде, зарплаты и кредиты. Так как все рестораны и кафе на период действия чрезвычайного положения закрыты, у мелких производителей вина нет возможности продавать товар на внутреннем рынке. Таким образом, их продажи сведены к нулю.

Весной виноделам необходимо заняться и сельскохозяйственными работами, но из-за COVID-19 они столкнулись с трудностями и здесь.

"Есть коллеги, которые заранее планировали расширить плантации винограда. Черенки должны быть посажены, а земля хорошо обработана. Некоторые из высаживаемых черенков импортируются из Италии. Процесс осложнен, потому что даже если виноделы оплатили заказ, его не могут пока привезти", - сказал собеседник.

Специалист обратил внимание и на инвестиции производителей: затраты на топливо, рабочую силу и все, что необходимо для работы на виноградниках.

"Обычно эти затраты покрываются за счет продаж или сбережений. Но сейчас нет денег на проведение работ в поле", - отметил винодел.

Коронавирус в Молдове

В то же время Лука заявил, что ежедневно контактирует с внешними партнерами. Бизнесмены надеются, что преодолеют этот кризис и скоро все вернется на круги своя.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Всего в стране - тысяча 560 случаев заболевания COVID-19. Зарегистрировано 94 выздоровевших и 31 смерть пациентов с коронавирусом.

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