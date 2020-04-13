Поддержка молдавского бизнеса: что заявил Додон

Президент Молдовы рассказал о еще некоторых мерах властей, которые помогут отечественным предпринимателям.

КИШИНЕВ, 13 апр- Sputnik. Экономические агенты получат дополнительную поддержку со стороны государства.

Об этом заявил в понедельник президент Игорь Додон после еженедельного заседания с премьер-министром Ионом Кику и председателем парламента Зинаидой Гречаной.

По его словам, помощь получат те предприниматели, которые до конца года возьмут кредиты в размере фонда оплаты труда работников за три месяца.

"Призываю экономических агентов, которые говорят, что у них нет денег для выплат заработной платы, брать кредиты. А государство уже покроет процентные ставки", - пояснил президент.

Он добавил, что денег в банковском секторе достаточно, так как Национальный банк снизил норму обязательных резервов для банков.

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Ранее Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям утвердила следующие меры для помощи отечественному бизнесу: субсидирование расходов работодателя, связанных с выплатой зарплаты в случае технической безработицы или простоя, освобождение от уплаты патента патентообладателям, приостановившим работу на период ЧП. Также будут отсрочены до 25 июня местные взносы для хозяйствующих субъектов, которые временно прекратили свою работу.

"Все меры, включенные в соответствующее решение, будут действовать исключительно на период действия режима чрезвычайного положения", - заявил Кику.

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