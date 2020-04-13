Иностранных строителей газопровода Унгены-Кишинев впустят в Молдову

Гражданам зарубежных государств, которые заняты на строительстве стратегически важного объекта, разрешат пересекать границы нашей страны через открытые КПП.

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Иностранные граждане, которые работают на строительстве газопровода Унгены-Кишинев, смогут пересекать молдавско-украинскую и молдавско-румынскую государственную границу через пункты пропуска, открытые для движения.

Об этом сообщило Министерство экономики и инфраструктуры со ссылкой на решение Комиссии по чрезвычайной ситуации.

Таким образом, на иностранных строителей не будут распространяться ранее принятые положения о запрете доступа на территорию Молдовы для граждан зарубежных государств.

Кроме того, граждане Румынии, имеющие право на работу в Республике Молдова, которые участвуют в строительстве газопровода Унгены-Кишинев, не будут обязаны соблюдать режим самоизоляции, если у них нет клинических признаков респираторной инфекции.

Списки рабочих и протоколы, которые будут применены к указанным гражданам, утверждаются Министерством экономики и инфраструктуры. Протоколы предусматривают меры, касающиеся доступа специализированного персонала в Республику Молдова, правил перевозки персонала внутри страны, размещения людей и проведения необходимых профилактических мероприятий.

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