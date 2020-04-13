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Курс валют

Курс на вторник: все основные валюты продолжают дешеветь

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200413/29871720/kurs-valyut-na-vtornik-vse-osnovnye-valyuty-prodolzhayut-deshevet.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 14 апреля.

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
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Доллар США подешевеет почти на 19 банов и установится на отметке в 17,9014 лея.

Евро упадет в цене более чем на 23 бана и будет торговаться по 19,5377 лея.

Украинская гривна также "подсядет" и достигнет уровня 0,6630 лея.

Румынский лей сдаст позиции по отношению к национальной валюте до отметки в 4,0451 молдавских лея.

Российский рубль станет дешевле менее, чем на один бан и будет стоить 0,2434 лея.

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