Курс на вторник: все основные валюты продолжают дешеветь

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 14 апреля.
Доллар США подешевеет почти на 19 банов и установится на отметке в 17,9014 лея.
Евро упадет в цене более чем на 23 бана и будет торговаться по 19,5377 лея.
Украинская гривна также "подсядет" и достигнет уровня 0,6630 лея.
Румынский лей сдаст позиции по отношению к национальной валюте до отметки в 4,0451 молдавских лея.
Российский рубль станет дешевле менее, чем на один бан и будет стоить 0,2434 лея.
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