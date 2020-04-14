Валютный курс - "на каратине": чего ждать от молдавского лея в среду

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 14 апр - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 15 апреля. На валютном рынке страны - сравнительное затишье.

Доллар США подешевеет на 5 банов и установится на отметке в 17,85 лея.

Евро вообще не упадет в цене, его курс останется неизменным - 19,53 лея.

Украинская гривна просядет на 1 бан и опустится в курсе до уровня 0,65 лея.

Румынский лей не сдаст позиции по отношению к национальной валюте - он установится на той же отметке в 4,04 в пересчете на молдавское платежное средство.

Российский рубль сохранит стабильность и будет стоить 0,243 лея.

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