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Курс валют

Валютный курс - "на каратине": чего ждать от молдавского лея в среду

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200414/29885005/valyutnyy-kurs-na-karatine-chego-zhdat-ot-moldavskogo-leya-v-sredu.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 14 апр - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 15 апреля. На валютном рынке страны - сравнительное затишье. 

Золото.
© CC0 / Pixabay / hamiltonleen
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Доллар США подешевеет на 5 банов и установится на отметке в 17,85 лея.

Евро вообще не упадет в цене, его курс останется неизменным - 19,53 лея.

Украинская гривна просядет на 1 бан и опустится в курсе до уровня 0,65 лея.

Румынский лей не сдаст позиции по отношению к национальной валюте - он установится на той же отметке в 4,04 в пересчете на молдавское платежное средство.

Российский рубль сохранит стабильность и будет стоить 0,243 лея.

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Теги:
Молдова, обмен, курс, валюты


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