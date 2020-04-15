В Приднестровье обсудили поддержку предприятий – от малых до крупных

В регионе вступил в силу закон о поддержке в условиях чрезвычайного положения предпринимателей, однако возникают новые проблемные нюансы для бизнеса.

ТИРАСПОЛЬ, 15 апр – Sputnik. В правительстве непризнанной ПМР прошли дискуссии представителей различных ведомств и бизнес-сообщества. В очередной раз обсудили текущие проблемы, возникающие у предпринимателей по мере усугубления ситуации с COVID-19.

Для крупных предприятий

Как сообщили в правительственной пресс-службе, одна из главных затронутых тем – выделение крупным предприятиям кредитных ресурсов под приемлемый процент. Вступивший в силу закон о господдержке населения и бизнеса содержит пункт о предоставлении займов со ставкой 0-1% для оплаты труда персонала. Однако эта антикризисная норма касается только малых и средних предприятий.

По словам главы исполнительной власти Александра Мартынова, при ее принятии исходили из того, что в условиях действия режима чрезвычайного положения именно деятельность небольших фирм приостановлена частично или полностью по решению властей.

"Что касается экспортеров, то есть крупных предприятий, то с ними эту проблему мы хотели рассмотреть немного в иной плоскости. А именно – существует спад мировой экономики, падение платежеспособного спроса на внешних рынках, и именно в силу этого, а не в результате действия органов власти, у предприятий возникают кассовые разрывы", – изложил он логику проблемы.

Мониторинг главных налогоплательщиков

Мартынов предложил руководству Союза промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья (СПАПП) совместно с Минэкономразвития и Цетробанком найти оптимальный вариант, при котором приднестровские производства с большим количеством рабочих могли бы получить доступный кредит на пополнение оборотных средств.

Глава бизнес-формирования Юрий Чебан рекомендовал еще составить перечень системообразующих хозяйствующих субъектов региона, чтобы отслеживать их финансово-экономическое состояние и принимать точечные решения для каждого из них. Речь идет о послаблениях со стороны Центробанка и корректировке налоговой нагрузки при падении выручки.

"Мониторинг по всем ключевым экономическим агентам (имеются в виду те, кто вносит серьезный вклад в ВВП страны и значительно пополняет доходы госказны) ведется, а все изменения, в том числе негативные, фиксируются. То же самое делают и в Центральном банке", - отметил глава Минэкономразвития Сергей Оболоник.

Противоэпидемические правила

В числе просьб от СПАПП - сформировать и разослать всем директорам предприятий противоэпидемические правила против COVID-19, так как на производствах существует своя специфика. И.о. министра здравоохранения Елена Куличенко сообщила, что в кратчайшие сроки подобный проект будет подготовлен и затем отправлен адресатам. Кроме того, в Минздраве подписан приказ о режиме санитарной обработки в местах массового скопления людей.

"Он затрагивает обработку транспорта общего пользования, культурных учреждений, организаций социально-бытового обслуживания, мест общего питания, бассейнов, общежитий, гостиниц, школ, детских садов, организаций среднего профессионального и высшего образования, физической культуры и спорта. То есть приказ охватывает очень широкий спектр организаций", – подчеркнула она.

Для индивидуальных предпринимателей

Обсудили и механизм выплат компенсаций индивидуальным предпринимателям, которые приостановили свою деятельность. На сегодняшний день в Единый госфонд социального страхования (ЕГФСС) поступило более 2,7 тысячи заявок от предпринимателей, которым пришлось это сделать ввиду режима ЧП.

"Эти заявки направлены в государственную налоговую службу для оценки того, приостановили данные предприниматели или нет свою деятельность. Если получают информацию, что деятельность приостановлена, то их ставят на учет в качестве безработных и могут начислять им соответствующее пособие", - отметил зампред правительства Станислав Касап.

В ближайшее время намереваются разработать нормативный акт, где пропишут весь механизм: категории получателей, процедуру межведомственного согласования и ее сроки, перечень необходимых документов заявителю для подачи в ЕГФСС, источник финансирования.

В дискуссии также поднимался вопрос реализации механизма компенсаций предприятиям половины минимального размера оплаты труда (МРОТ), которая выплачивается за период простоя работникам, временно приостановившим свою трудовую деятельность. В центре внимания был и механизм льготного кредитования малых предприятий для предоставления средств на выплату зарплат сотрудникам.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova