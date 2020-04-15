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Международный валютный фонд

МВФ ухудшил прогноз для Молдовы — падение ВВП составит три процента

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (673)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200415/29889351/mvf-ukhudshil-prognoz-dlya-moldovy-padenie-vvp-sostavit-tri-protsenta.html

Новые оценки выглядят значительно негативнее мартовского прогноза, когда МВФ говорил лишь о "замедлении роста" молдавской экономики.

КИШИНЕВ, 15 апр — Sputnik. Международный валютный фонд существенно пересмотрел оценки развития молдавской и мировой экономики в этом году в контексте пандемии коронавируса. Новые данные были опубликованы в апрельском отчете "World Economic Outlook".

Международный валютный фонд
© REUTERS / YURI GRIPAS
Что будет с экономикой Молдовы в 2020 году — прогноз МВФ

Согласно новым прогнозам, МВФ прогнозирует, что в 2020 году Молдову ожидает падение ВВП на 3%. Это значительное ухудшение по сравнению с мартовским докладом Исполнительного совета МВФ, где говорилось, что рост молдавской экономики лишь замедлится, сохранившись на уровне 3,8 процента.

По уточненным предварительным оценкам, экономика РМ восстановится только в 2021 году, с ожидаемым ростом ВВП на уровне 4,1%.

В то же время, согласно прогнозу, дефицит счета текущих операций Молдовы составит 8,3% ВВП в 2020 году (8,9% в 2019 году). В 2021 году дефицит увеличится до 10,1%.

Пересмотрен и прогноз относительно инфляции: в 2020 году МВФ ожидает, что она составит в Молдове всего 0,5%, однако к 2021 году вырастет до 6%. Ранее МВФ прогнозировал для Молдовы пятипроцентную инфляцию на 2020 год.

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Коронавирус нового типа распространяется по миру (673)

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