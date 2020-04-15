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Сбор урожая черешни и вишни

Будет ли в этом году в Молдове урожай черешни, персиков и абрикосов

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200415/29889521/budet-li-v-etom-godu-v-moldove-urozhay-chereshni-persikov-i-abrikosov.html

Министр сельского хозяйства прокомментировал в радиостудии Sputnik Молдова возможные последствия весенних заморозков для многолетних культур и плодовых деревьев.

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. Заморозки, которые неоднократно регистрировали во второй половине марта текущего года, привели молдавских аграриев к существенным потерям по урожаю, который они намеревались собрать. Особенно это касается тех, кто занимается возделыванием многолетних сезонных культур - владельцев черешневых и персиковых садов. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова сообщил глава Минсельхоза Ион Пержу.

"В течение нескольких дней я посетил ряд регионов страны. К сожалению, мы с коллегами пришли к выводу, что заморозки затронули многие посевы озимых. Наиболее сложная ситуация складывается в садоводстве, особенно у тех аграриев, кто занимается выращиванием черешни", - сообщил чиновник. 

Теплица.
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Министр уточнил, что пока рано говорить об объемах потерь по садоводческим культурам, но в некоторых регионах черешневые плантации пострадали от заморозков на 70-80%.

"Естественно, что больше всего пострадали сады в северных районах страны. Некоторые владельцы черешневых плантаций уже заявили о 70-80% потерь. Но общие потери мы подсчитаем через несколько недель", - подчеркнул глава Минсельхоза Молдовы. 

В этом году из-за раннего потепления сельскохозяйственный сезон в Молдове начался на три неделе раньше обычных сроков. В таких условиях следовало ожидать, что могут быть заморозки, резюмировал министр.

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Теги:
Ион Пержу, заморозки, урожай, черешня, абрикосы, персики


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