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С начала года импорт в Молдову почти в два раза превысил экспорт

© CC0 / Pixabay / MichaelGaida
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200416/29893907/s-nachala-goda-import-v-moldovu-pochti-v-dva-raza-prevysil-eksport.html

Сильнее всего сократился экспорт в Турцию, Италию, Румынию, Россию, Беларусь и Великобританию, в то же время отмечен рост в торговле с Чехией, Португалией, Швейцарией, Болгарией и Польшей.

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. В январе-феврале 2020 года Республика Молдова экспортировала товаров на сумму 464,8 миллиона долларов, а импортировала почти в два раза больше - на 864,8 миллиона долларов. Об этом сообщает Национальное бюро статистики.

Динамика внешней торговли также складывалась не в пользу отечественных товаров: за этот период импорт вырос на 4 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, а рост экспорта составил только 2,3 процента.

Международный валютный фонд
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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В структуре экспорта первые три позиции занимают продовольствие и продукты животного происхождения (28,5%), машины и оборудование (21,3%), другие промышленные товары (19,9%).

По объемам импорта первые три позиции занимают машины и оборудование (22,2%), промышленные товары (18,4%) и топливо (17,2%).

Сильнее всего сократился экспорт в Турцию, Италию, Румынию, Россию, Беларусь и Великобританию. В то же время выросли экспортные поставки в такие страны как Чехия, Португалия, Швейцария, Болгария и Польша.

Дефицит внешнеторгового баланса в январе-феврале 2020 года достиг 400 миллионов долларов, что на 44 миллиона долларов больше по сравнению с соответствующим периодом 2019 года.

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Теги:
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