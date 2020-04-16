Кабмин выделит дополнительные средства для поддержки экономики и граждан РМ

Поправки к бюджету, которые предусматривают дополнительное финансирование антикризисных мер, планируется принять в пятницу на заседании правительства.

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. На заседании в пятницу, 17 апреля, кабин рассмотрит закон о поправках к бюджету, согласно которому будут выделены дополнительные средства для поддержки экономики и населения в период чрезвычайного положения.

Об этом заявил на брифинге в четверг вечером премьер-министр Ион Кику.

Для системы здравоохранения Молдовы будет выделено еще 1,4 миллиарда леев.

"Мы дополнительно выделим эти деньги на медицинскую систему, чтобы справиться с эпидемией. В этих целях определены источники финансирования, в том числе внешние займы", - пояснил Ион Кику.

По словам премьер-министра, еще 1,6 миллиарда леев будет выделено для поддержки системы социального страхования, в том числе 180 миллионов леев — в качестве пособий по безработице.

На поддержку экономики и бизнеса будет выделено 2,1 миллиарда леев. В том числе 1,3 миллиарда леев составят средства, направленные на возмещение налогов, которые работодатели предприятий, вынужденно приостановивших работу, выплачивают при начислении зарплаты. Этот вид субвенционирования будет расширен на сумму около миллиарда леев, ранее на эти цели правительство направило из бюджета 300 миллионов леев.

Еще 90 миллионов будут выделены в виде помощи по выплате процентов по банковским кредитам, взятым экономическими агентами.

Премьер заявил, что 1 миллиард леев из бюджетных средств будут направлены на строительство дорог.

"Я слышал много предложений отказаться от капитальных инвестиций и направить эти деньги на социальные цели. Подобные предложения лишены логики, потому что капитальные инвестиции финансируются из заемных средств и имеют целевое назначение. Мы не можем их переориентировать, потому что иначе они не будут выделены", — подчеркнул Кику.

После рассмотрения кабинетом министров поправки к бюджету будут представлены парламенту, заявил премьер.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova