Курс на пятницу: все основные валюты, за одним исключением, продолжат падение

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 17 апреля.
Доллар США подешевеет на четыре бана и установится на отметке в 17,7177 лея.
Украинская гривна продолжит "проседание" и достигнет уровня 0,6502 лея.
Румынский лей также сдаст позиции по отношению к национальной валюте - до 3,9847 молдавских лея.
Российский рубль напротив, несколько окрепнет и будет стоить 0,2391 в перерасчете на молдавское платежное средство.
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