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Курс валют

Курс на пятницу: все основные валюты, за одним исключением, продолжат падение

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200416/29910856/kurs-na-vtornik-osnovnye-valyuty-prodolzhayut-padenie.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 17 апреля.

Доллар США подешевеет на четыре бана и установится на отметке в 17,7177 лея.

Контейнеровозы на погрузке
© CC0 / Pixabay / MichaelGaida
С начала года импорт в Молдову почти в два раза превысил экспорт
Евро упадет в цене более чем на девять банов и будет торговаться по 19,2743 лея.

Украинская гривна продолжит "проседание" и достигнет уровня 0,6502 лея.

Румынский лей также сдаст позиции по отношению к национальной валюте - до 3,9847 молдавских лея.

Российский рубль напротив, несколько окрепнет и будет стоить 0,2391 в перерасчете на молдавское платежное средство.

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