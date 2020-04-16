Курс на пятницу: все основные валюты, за одним исключением, продолжат падение

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 17 апреля.

Доллар США подешевеет на четыре бана и установится на отметке в 17,7177 лея.

Евро упадет в цене более чем на девять банов и будет торговаться по 19,2743 лея.

Украинская гривна продолжит "проседание" и достигнет уровня 0,6502 лея.

Румынский лей также сдаст позиции по отношению к национальной валюте - до 3,9847 молдавских лея.

Российский рубль напротив, несколько окрепнет и будет стоить 0,2391 в перерасчете на молдавское платежное средство.

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