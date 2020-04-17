15:06 17 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.27
  • USD17.72
  • RUB0.24
  • RON3.98
  • UAH0.65
Поиск
Продажа украинской молочной продукции

Контроль за ценами: в Приднестровье дополнили список социально значимых товаров

© Sputnik / Aleksey Malgavko
Экономика
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (730)
8 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200417/29918103/kontrol-za-tsenami-v-pridnestrove-dopolnili-spisok-sotsialno-znachimykh-tovarov.html

В пополненный перечень вошли многие важные и необходимые для полноценного питания продовольственные продукты.

ТИРАСПОЛЬ, 17 апр – Sputnik. В Приднестровье намерены контролировать цены на овощи, мясо, рыбу, сахар, соль, медицинские маски. Об этом говорится в постановлении правительства непризнанной ПМР, дополняющее список социально значимых товаров.

"Согласно документу, в него вошли овощи (так называемый "борщевой набор"), яблоки, говядина, свинина, куриное мясо, рыба (свежий толстолобик, карп, карась, замороженная сельдь), сахар, соль и медицинские маски", - пояснили в правительственной пресс-службе.

Молоко.
© Sputnik / Александр Кряжев
Розничные цены на молочку: в Приднестровье утвердили допустимые пределы
Если на эти продукты и изделия первой необходимости произойдет необоснованное завышение цены, тогда власти будут вправе установить фиксированную стоимость на указанные наименования.

Действие данной меры распространяется до момента окончания режима чрезвычайного положения, который действует в регионе с 17 марта.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (730)

По теме

В Приднестровье составлен список продуктов, которые могут принести волонтеры
Мамы с симптомами COVID-19: что важно знать при грудном вскармливании
Врачи скорой помощи, работающие "на передовой", получат к Пасхе надбавку
Теги:
продукты питания, продукты, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Маленькая девочка болеет за отца, играющего в карром в мебельной мастерской в Лалитпур, Непал.
Какие настольные игры обрели жизнь во время карантина
Россия никому не откажет в помощи для борьбы с коронавирусом.
Россия никому не откажет в помощи для борьбы с коронавирусом
Пасхальные ярмарки в Кишиневе
Пасхальные ярмарки в Кишиневе — точные адреса

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться