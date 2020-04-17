Контроль за ценами: в Приднестровье дополнили список социально значимых товаров

В пополненный перечень вошли многие важные и необходимые для полноценного питания продовольственные продукты.

ТИРАСПОЛЬ, 17 апр – Sputnik. В Приднестровье намерены контролировать цены на овощи, мясо, рыбу, сахар, соль, медицинские маски. Об этом говорится в постановлении правительства непризнанной ПМР, дополняющее список социально значимых товаров.

"Согласно документу, в него вошли овощи (так называемый "борщевой набор"), яблоки, говядина, свинина, куриное мясо, рыба (свежий толстолобик, карп, карась, замороженная сельдь), сахар, соль и медицинские маски", - пояснили в правительственной пресс-службе.

Если на эти продукты и изделия первой необходимости произойдет необоснованное завышение цены, тогда власти будут вправе установить фиксированную стоимость на указанные наименования.

Действие данной меры распространяется до момента окончания режима чрезвычайного положения, который действует в регионе с 17 марта.

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