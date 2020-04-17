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Соглашение подписано: Молдова получит кредит от России

© Sputnik / Александр Вильф
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200417/29927054/soglashenie-podpisano-moldova-poluchit-kredit-ot-russia.html

Документ предусматривает, что Москва предоставит Кишиневу первый кредитный транш в размере 200 миллионов евро.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. Посол Молдовы в России Андрей Негуца подписал в пятницу с руководством министерства финансов РФ соглашение о кредитовании Республики Молдова. Об этом сообщил президент республики Игорь Додон.

"Отличная новость последнего часа. В соответствии с договоренностями, которых я достиг в декабре 2019 года со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сегодня в Москве посол Молдовы в РФ Андрей Негуца подписал с руководством министерства финансов РФ соглашение о кредитовании Республики Молдова", - отметил президент.

Документ, уточнил он, предусматривает выделение нашей стране первого транша кредита в размере 200 миллионов евро.

Калькулятор
© CC BY-SA 2.0 / Ken Teegardin / Numbers And Finance
Додон сообщил о готовящихся изменениях в госбюджет и российском кредите

Глава государства обратил внимание, что "это первая конкретная финансовая помощь, которую наша страна получает от зарубежных партнеров в период кризиса".

Додон пояснил, что "полученные средства будут направлены в государственный бюджет Молдовы на нужды страны, в том числе на финансирование инфраструктурных проектов.

"Искренне благодарю российских партнеров и лично президента Российской Федерации Владимира Путина за помощь, оказанную Республике Молдова в период острой необходимости", - заключил Додон.

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