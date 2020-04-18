Минфин: из-за коронавируса государству придется оптимизировать расходы

Госсекретарь Министерства финансов Дорел Норок заявляет, что после поправок к Закону о бюджете государство вступает в период рационализации затрат на публичные нужды.

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Так как доля доходов сократится, а бюджетный дефицит достигнет 16 миллиардов леев, власти не смогут поддерживать тот же объем публичных расходов, который запланирован на текущий год.

Об этом в радиостудии Sputnik Молдова заявил государственный секретарь министерства финансов Дорел Норок.

"Будет сокращение публичных расходов, так как цель правительства — оставаться на том же уровне государственных инвестиционных расходов для тех проектов, которые приносят добавленную стоимость", - сказал источник.

Госсекретарь Минфина также отметил, что, несмотря на сложную финансовую ситуацию, в которой находится Молдова, государство предлагает меры по поддержке бизнеса, связанные с возмещением НДС для экономических агентов. По оценкам, около 10 тысяч предприятий получат выгоду от этой помощи, сумма которой - один миллиард леев.

Норок заявил, что государство до конца года будет субсидировать проценты по кредитам, взятым экономическими агентами на оборотный капитал и выплату заработной платы.

Проект поправок к закону о государственном бюджете на 2020 год, утвержденный правительством, предусматривает дефицит в размере 16,2 миллиарда леев. По словам премьер-министра, дефицит будет покрыт за счет внешних займов от МВФ и Российской Федерации.

"Это беспрецедентное исправление для Республики Молдова. Даже при самом мрачном сценарии мы не могли представить, что у нас будет исправление бюджета с таким дефицитом. Это исключительная ситуация", — подчеркнул Ион Кику.

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