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Ион Кику

Ион Кику: кредиты от России и МВФ помогут финансировать дефицит бюджета Молдовы

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200418/29930496/ion-kiku-mvf-odobril-dlya-moldovy-kredit.html

Премьер-министр уточнил, что кишиневские власти также рассчитывают на получение макрофинансовой помощи от Европейского союза.

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Совет директоров МВФ одобрил предоставление чрезвычайного кредита для Республики Молдова на сумму около 235 миллионов долларов.

"Вместе с первым траншем кредита, выделенного Российской Федерацией, кредит МВФ позволит нам финансировать более половины дефицита бюджета в этом году", - заявил Ион Кику в Facebook.

Премьер также сообщил, что правительство ожидает выделения макрофинансовой помощи для Молдовы от Европейского союза.

Правительство Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"В связи с этим я направил письмо сегодня в адрес Еврокомиссии", - сообщил Кику.

Накануне посол Молдовы в России Андрей Негуца подписал с руководством министерства финансов РФ соглашение о кредитовании Республики Молдова.

Как сообщил президент республики Игорь Додон, документ предусматривает выделение нашей стране первого транша кредита в размере 200 миллионов евро. Полученные средства будут направлены в государственный бюджет Молдовы на нужды страны, в том числе на финансирование инфраструктурных проектов.

Дефицит государственного бюджета Молдовы в 2020 году был увеличен более чем в два раза и составил около 16 миллиардов леев, что составляет 7,52% от ВВП.

Чтобы покрыть этот дефицит правительство намерено использовать средства из внешних займов.

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Теги:
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