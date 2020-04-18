Всемирный банк окажет Молдове финансовую помощь в объеме 53 миллионов евро

Срок погашения кредита, выделенного под задачи борьбы с коронавирусом, рассчитан на 25 лет с каникулами до 2025 года.

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Правительство согласовало новый проект внешней помощи со Всемирным банком в рамках программы экстренного реагирования на кризис, связанный с COVID-19.

Общая стоимость проекта, который будет финансироваться из кредитных ресурсов Международной ассоциации развития, составляет 52,9 миллиона евро, сообщает Министерство финансов РМ.

Источник отметил, что проект помощи будет состоять из двух компонентов. Часть выделенной суммы будет израсходована на укрепление системы здравоохранения, информирование, а также на социальную и финансовую поддержку домохозяйств. Второй компонент связан с управлением и мониторингом ситуации.

Исполнителем проекта назначено Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. Срок погашения кредита начинается 15 октября 2025 года и заканчивается 15 апреля 2050 года. Совокупная процентная ставка (включая плату за обслуживание) составит 0,75% годовых.

Соглашение о финансировании вступит в силу после выполнения всех необходимых процедур, включая подписание и ратификацию документа.

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