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Всемирный банк

Всемирный банк окажет Молдове финансовую помощь в объеме 53 миллионов евро

© AFP 2020 / KAREN BLEIER
Экономика
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (754)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200418/29932186/vsemirniy-bank-vydelit-moldove-pomosch-v-razmere-okolo-53-millionov-evro.html

Срок погашения кредита, выделенного под задачи борьбы с коронавирусом, рассчитан на 25 лет с каникулами до 2025 года.

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Правительство согласовало новый проект внешней помощи со Всемирным банком в рамках программы экстренного реагирования на кризис, связанный с COVID-19.

Общая стоимость проекта, который будет финансироваться из кредитных ресурсов Международной ассоциации развития, составляет 52,9 миллиона евро, сообщает Министерство финансов РМ.

Ион Кику
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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Источник отметил, что проект помощи будет состоять из двух компонентов. Часть выделенной суммы будет израсходована на укрепление системы здравоохранения, информирование, а также на социальную и финансовую поддержку домохозяйств. Второй компонент связан с управлением и мониторингом ситуации.

Исполнителем проекта назначено Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. Срок погашения кредита начинается 15 октября 2025 года и заканчивается 15 апреля 2050 года. Совокупная процентная ставка (включая плату за обслуживание) составит 0,75% годовых.

Соглашение о финансировании вступит в силу после выполнения всех необходимых процедур, включая подписание и ратификацию документа.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (754)

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Теги:
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