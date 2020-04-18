Всемирный банк окажет Молдове финансовую помощь в объеме 53 миллионов евро

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Правительство согласовало новый проект внешней помощи со Всемирным банком в рамках программы экстренного реагирования на кризис, связанный с COVID-19.
Общая стоимость проекта, который будет финансироваться из кредитных ресурсов Международной ассоциации развития, составляет 52,9 миллиона евро, сообщает Министерство финансов РМ.
Исполнителем проекта назначено Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. Срок погашения кредита начинается 15 октября 2025 года и заканчивается 15 апреля 2050 года. Совокупная процентная ставка (включая плату за обслуживание) составит 0,75% годовых.
Соглашение о финансировании вступит в силу после выполнения всех необходимых процедур, включая подписание и ратификацию документа.
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