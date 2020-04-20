Стартовала акция "Оставайся дома. Покупай приднестровское – онлайн!"

О том, какие возможности для покупателей приднестровского региона сулит эта акция, и сколько она продлится, рассказали организаторы.

ТИРАСПОЛЬ, 20 апр – Sputnik. В Приднестровье стартовала весенняя акция "Оставайся дома. Покупай приднестровское – онлайн!", организуемая Торгово-промышленной палатой региона. Она продлится до 15 мая, чтобы охватить все весенние праздники.

"В этот период приднестровские компании, присоединившиеся к акции, предоставят скидки на свою продукцию", - сообщили организаторы акции.

По их словам, это масштабное онлайн-мероприятие было запущено с целями объединить товаропроизводителей, предпринимателей и жителей региона, а также поддержать в это нелегкое время отечественные предприятия и помочь приднестровцам приобрести необходимые товары к предстоящим праздникам с пользой для своего здоровья и благосостояния.

Приобрести отечественные продукты питания, товары для дома, одежду, обувь и многое другое теперь можно на онлайн-площадках TirExpress и pmr.market.

"Это интернет магазины, поддержавшие идею, что покупать приднестровское нужно, полезно и выгодно", - отметили в ТПП.

На этих маркетплейсах уже представлено много компаний, и их число с каждым днем будет только расти. Решена также проблема доставки и оплаты. Предприятия позаботятся об удобных безналичных платежах, а также быстрой доставке купленных товаров в любой уголок Приднестровья. Так, например, к акции уже присоединилась предприятие "Почта Приднестровья", скоро подключатся и другие перевозчики.

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