Курс валют на среду: "четверка" пошла в контрнаступление

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 22 апреля.

Доллар США подорожает на тринадцать банов и установится на отметке в 17,9110 лея.

Евро также показывает рост: европейская валюта вырастет в цене на четырнадцать банов и будет торговаться по 19,4029 лея.

Украинская гривна также продолжает идти вверх и достигнет уровня 0,6617 лея.

Румынский лей укрепит позиции по отношению к национальной валюте и подрастет до 4,0114 молдавских лея.

Российский рубль напротив, несколько подешеевет и будет стоить 0,2333 в перерасчете на молдавское платежное средство.

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