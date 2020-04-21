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Курс валют

Курс валют на среду: "четверка" пошла в контрнаступление

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200421/29967817/kurs-na-sredu-dollar-i-evro-snova-rastut-v-tsene.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 22 апреля.

Доллар США подорожает на тринадцать банов и установится на отметке в 17,9110 лея.

© CC0 / Pixabay / hamiltonleen
Валютные резервы НБМ в феврале сократились на 23 миллиона долларов
Евро также показывает рост: европейская валюта вырастет в цене на четырнадцать банов и будет торговаться по 19,4029 лея.

Украинская гривна также продолжает идти вверх и достигнет уровня 0,6617 лея.

Румынский лей укрепит позиции по отношению к национальной валюте и подрастет до 4,0114 молдавских лея.

Российский рубль напротив, несколько подешеевет и будет стоить 0,2333 в перерасчете на молдавское платежное средство.

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