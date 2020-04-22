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Эксперты: как эпидемия коронавируса повлияет на цену жилья в Кишиневе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200422/29966673/eksperty-kak-epidemiya-koronavirusa-povliyaet-na-tsenu-zhilya-v-chisinau.html

В интервью Sputnik Молдова представители риелторских фирм в Кишиневе рассказали о влиянии пандемии коронавируса на рынок жилья.

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. Ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, в 2020 году начинают ощущаться в области торговли недвижимостью. Об этом в радиостудии Sputnik Молдова рассказал риелтор Александру Чимбричук.

Рынок "встал" и прогнозы делать рано

По словам эксперта, в 2019 году в Кишиневе было заключено значительное количество сделок купли-продажи с 22 тысячами 187 жилыми объектами недвижимости, что на 40% больше, чем в 2018 году. Этот спрос значительно повлиял на рост цен на квартиры. Однако в этом году заметен некоторый спад на фоне пандемии коронавируса.

"Владельцы квартир не спешат продавать свое жилье и не встречаются с потенциальными покупателями из-за ограничений, наложенных властями", - сказал Чимбричук.

Эксперт по недвижимости Вячеслав Димча
© Photo : Facebook / Veaceslav Dimcea
Димча: как изменится рынок недвижимости после карантина
Если экономические и социальные факторы продолжат действовать в течение долгого времени, это может спровоцировать кризис в риелторской деятельности считает эксперт. Однако он назвал преждевременными попытки делать прогнозы. По словам риелтора, сделки с недвижимостью практически прекратились, деятельность компаний замерла, соответственно, трудно сказать, в какую сторону качнется уровень цен на рынке.

"Сложно оценить влияние эпидемии на рынок недвижимости. Все будет зависеть от действий, которые предпримут власти, а также от общей ситуации", - подчеркнул Чимбричук.

По его мнению, в этом году цены на квартиры в Кишиневе могут остаться стабильными.

Застройщики не спешат снижать цены

Многоэтажный жилой дом
© Sputnik / Miroslav Rotari
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О стабильности в секторе торговли недвижимостью заявил и экономический эксперт Роман Киркэ.

По словам аналитика, у компаний-застройщиков сейчас нет мотивов к снижению цен, поскольку они могут подождать. Пусть потенциальный покупатель недвижимости не совершит сделку сегодня или в ближайшее две недели, но карантинные ограничения через некоторое время могут быть сняты, а возведенные квадратные метры жилья останутся на месте.

"Отрасль недвижимости обладает рядом преимуществ. Приобретение жилья - важный этап в жизни семьи. Такие крупные инвестиции можно и отложить на несколько месяцев. И если сегодня в Молдове некоторые отрасли бизнеса терпят небывалые убытки, торговля недвижимостью предполагает долгосрочные инвестиции, а финансовое планирование в таких компаниях рассчитано надолго", - заявил собеседник. 

Более того, по мнению эксперта, мировая пандемия коронавируса может подтолкнуть десятки тысяч граждан Молдовы не возвращаться на заработки в европейские страны. В таких условиях рынок недвижимости в Молдове лишь выиграет - спрос значительно возрастет, а застройщики могут сыграть и на этом факторе. 

Но вряд ли цены возрастут, поскольку перечисления от наших соотечественников из-за рубежа снижаются, а страна может войти в период длительной экономической стагнации, заключил эксперт.

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Теги:
недвижимость


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