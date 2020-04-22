Кредитная основа: что выиграет Молдова от денег, выделенных Россией и МВФ

В общей сложности, правительству республики в сжатые сроки удалось привлечь финансовые займы из-за рубежа на сумму равную почти 8 миллиардам леев: как это отразится на экономике – выяснял корреспондент Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. Доходы бюджета Молдовы в текущем году уменьшатся, а в ситуации, когда расходная часть должна быть увеличена, правительству республики нет другого выхода, как брать кредиты. Об этом в интервью корреспонденту Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

В условиях кризиса, вызванного мировой пандемией COVID-19, из-за вынужденного простоя и у рядовых граждан, и у бизнесменов наблюдается нехватка средств. Проще всего взять большой заем правительству страны, чтобы нивелировать ситуацию, уверен собеседник.

"Брать кредиты правительство должно именно из-за рубежа в валюте. Давление на молдавский лей в условиях кризиса растет, а валютные резервы страны сокращаются. Внешние валютные займы позволяют поддерживать на плаву курс лея", - уточнил собеседник.

Беспрецедентный кредит от Международного валютного фонда, который получила Молдова, был увеличен по решению этой организации. Сначала правительству республики МВФ намеревался предоставить 117 миллионов долларов, затем эту сумму удвоили.

Экономист обратил внимание, что кредит от МВФ был предоставлен Молдове без предварительных условий и единым траншем. Такое, по утверждению Ионицэ, редко встречается в деятельности этой международной организации.

Собеседник подчеркнул важность кредита в 200 миллионов евро, предоставленных Молдове правительством Российской Федерации. Значительную часть этих средств молдавский кабмин намерен потратить на строительство новых автомагистралей в республике.

"Первые средства, которые получит Молдова – именно из России, затем средства перечислит МВФ, ведутся переговоры со Всемирным банком о выделении кредита в 50 миллионов евро. Так, за месяц республика, в общей сложности, получит порядка 8 миллиардов леев. Никогда в истории Молдовы не было прецедента, чтобы за такой короткий период правительство смогло привлечь столько средств", - отметил Ионицэ.

Еще одним выходом из ситуации является оптимизация расходов – исполнительная власть уже вышла с соответствующей инициативой к парламенту республики. Усилия кабмина не остались тщетными – в нынешнем году удастся сэкономить в бюджете около 1 миллиарда 300 миллионов леев.

"Благодаря помощи партнеров и оптимизации расходов Молдова может показать в текущем году беспрецедентный пример - бюджет будет исполнен полностью в условиях, когда доходы в госказну значительно сократились из-за кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса", - резюмировал эксперт.

Прогнозы по состоянию мировой экономики - далеко не оптимистичные. В развитых странах экономика может упасть до 20 процентов. В таких условиях для нашей страны существуют две большие взаимосвязанные проблемы, об этом корреспонденту Sputnik заявила директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь.

Первой из них собеседница назвала отсутствие в последние 10 лет четкой стратегии, среднесрочной программы развития экономики страны. Думать о долгосрочной программе в таких условиях и вовсе не приходится, поскольку республика уже не будет такой, как до кризиса, вызванного мировой пандемией коронавируса.

"Сейчас необходимо полностью переосмыслить стратегии развития страны, понять, что может стать двигателем для экономического развития государства", - отметила эксперт.

В сложившихся условиях больше всего страдает отрасль розничной торговли, в то время, как продовольственные магазины и аптеки наращивают прибыль. По словам Шеларь, вопрос состоит в том, как долго при неработающей экономике неработающее население сохранит покупательскую способность.

"Мы знаем о состоянии экономики в крупных городах страны - в Кишиневе, Бельцах, Гагаузской автономии. Пока нет четкого понимания того, что происходит в Кагуле, в Штефан-Водэ. Именно отдаленные районы страны станут самыми пострадавшими с точки зрения возобновления экономической деятельности", - уверена экономист.

Вторым испытанием для экономики страны является возвращение на родину из-за рубежа порядка 150 тысяч граждан Молдовы, значительная часть которых после пандемии может решить остаться дома и искать работу здесь.

"Уже сейчас правительство страны должно озаботиться распределением этой рабочей силы. Более того, кабмину следует разработать пакет антикризисных мер, чтобы экономика была запущена быстрее, чтобы определить точки и дополнительные источники роста. Пока я таких точек не вижу", - подчеркнула собеседница.

Депутатам предстоит рассмотреть вопрос ратификации договоров о кредитовании с Россией и Международным валютным фондом. Положительную оценку проектам дала парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам в среду.

Таким образом, проект о займе МВФ включает инструменты ускоренного финансирования и механизм ускоренного кредитования. Общая сумма – более 233 миллионов долларов.

По словам главы Минфина Серджиу Пушкуца, части средств от МВФ уже переведена на счета Национального банка Молдовы.

"Однако министерство финансов не может управлять этими средствам, пока договор не будет ратифицирован", - сказал министр.

Кроме того, депутаты дали положительную оценку соглашению о кредитовании с Россией. Согласно договоренностям, заем будет переведен в два транша по 100 миллионов евро.

Первый из них поступит не позднее, чем через 30 дней после ратификации соглашения, а второй - не позднее 31 октября текущего года. Срок возвращения кредита - 11 лет, а его ставка составляет два процента годовых.

Ранее министерство экономики и инфраструктуры пересмотрело прогноз макроэкономических показателей на 2020 год с учетом кризиса, спровоцированного пандемией. На текущий год прогнозируется снижение ВВП на 3%, экспорта - на 3,8%, импорта - на 7,6%. Также был пересмотрен дефицит государственного бюджета, он оценивается 7,52% от ВВП, иными словами около 16 миллиардов леев.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova