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Игорь Додон

Игорь Додон встретился с представителями молдавского бизнеса

© Photo : Miroslav Rotari.
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200423/29987794/igor-dodon-vstretilsya-s-predstavitelyami-moldavskogo-biznesa.html

Глава государства рассказал предпринимателям об инициативах власти по поэтапному выходу из кризисной ситуации.

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с руководителями ассоциаций деловых людей, представляющих различные отрасли национальной экономики.

Собеседники обменялись мнениями по проблемам, связанных с ограничением экономической деятельности из-за кризиса, связанного с эпидемией COVID-19. Глава государства рассказал о мерах, которые предпринимают правительство и администрация президента для поддержки экономики и бизнеса в Молдове.

"Есть понимание того, что невозможно бесконечно продлевать действие режима чрезвычайного положения, истекающего 15 мая", - подчеркнул Игорь Додон.

Глава государства сообщил, что соответствующие решения могут быть приняты в пятницу, 24 апреля, на совещании президента и премьера. При этом высшее руководство страны готово продолжить диалог с представителями каждого сектора по отдельности в течение следующих двух недель.

Ранее премьер-министр Ион Кику заявил о смягчении режима ЧП для ряда учреждений и предприятий. По итогам дискуссий, которые состоялись в правительстве с представителями сектора HoReCa, было разрешено оказание некоторых услуг предприятиями этой сферы.

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Теги:
Игорь Додон, коронавирус


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