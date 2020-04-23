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Аэропорт

Avia Invest подал иск на кабмин Молдовы в Международный арбитражный суд

© Sputnik / Евгений Панасенко
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200423/29993915/avia-invest--podal-sud-na-pravitelstvo-moldovy-v-mezhdunarodnyy-arbitrazhnyy-sud.html

Avia Invest заключили контракт с международной юридической фирмой, с помощью которой намерены решить инвестиционный спор.

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. Представители Avia Invest объявили о заключении соглашения с международной юридической фирмой Hillmont Partners, которая будет защищать интересы администратора Международного аэропорта Кишинёва.

"В Avia Invest намерены доказать, что действия правительства Республики Молдова в отношении концессионера не соответствуют условиям и обязательствам согласно договора концессии, различным международным конвенциям и международному праву в целом", - отмечается в пресс-релизе компании.

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Концессионер аэропорта также обратил внимание на то, что следует договорным положениям.

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Что происходит вокруг концессии на аэропорт Кишинева

Международный аэропорт Кишинева был передан в концессию компании Avia Invest с 1 ноября 2013 года в соответствии с постановлением правительства Молдовы. Однако летом 2019 года молдавские парламентарии решили проверить законность этой сделки.

В частности, депутаты обратились в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр с требованием расследовать действия лиц, принимавших решения о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева.

Кроме того, в начале сентября 2019 кабмин страны утвердил отмену четырех решений правительства от 2012 и 2013 годов, касающихся сдачи в концессию Международного аэропорта Кишинева. Но это решение кабмина не повлияло на действие самого договора, аннулирования которого власти республики добиваются через суд, куда уже были направлены документы.

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Позже в парламенте Молдовы представили отчет спецкомиссии по поводу того, каким образом проходила процедура концессии Международного аэропорта Кишинева. В докладе сказано, что контракт о сделке должен быть аннулирован. Отчет утвержден большинством голосов на заседании высшего законодательного органа страны.

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