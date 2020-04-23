Лей трепещет перед долларом и рублем - курс валют в Молдове на выходные

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 24 апреля и выходные дни.

Таким образом, доллар вновь пойдет в наступление и установится на обменной отметке в 18,28 лея.

Европейская валюта покажет тенденцию к незначительному снижению, в пятницу и выходные дни евро будет торговаться на два бана дешевле, установившись на показателе в 19,69 лея. © Sputnik / Miroslav Rotari Валютный курс - "на каратине": чего ждать от молдавского лея в среду

Украинская гривна продемонстрирует спокойствие по обменному курсу, она будет стоить 0,67 в пересчете на национальную платежную единицу.

Незначительно, всего на один бан, подешевеет румынская национальная валюта, она будет продаваться по 4,06 в пересчете на платежное средство Молдовы.

Уверенный курс и незначительный рост продемонстирует в ближайшие три дня российский рубль, его обменный эквивалент повысится сразу на 6 банов и составит 0,243 лея.

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