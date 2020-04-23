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Молдавские леи

Лей трепещет перед долларом и рублем - курс валют в Молдове на выходные

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200423/29995274/ley-trepeschet-pered-dollarom-i-rublem-kurs-valyut-v-moldove-na-vykhodnye.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 24 апреля и выходные дни. 

Таким образом, доллар вновь пойдет в наступление  и установится на обменной отметке в 18,28 лея.

Европейская валюта покажет тенденцию к незначительному снижению, в пятницу и выходные дни евро будет торговаться на два бана дешевле, установившись на показателе в 19,69 лея.
Курс валют
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Украинская гривна продемонстрирует спокойствие по обменному курсу, она будет стоить 0,67 в пересчете на национальную платежную единицу.

Незначительно, всего на один бан, подешевеет румынская национальная валюта, она будет продаваться по 4,06 в пересчете на платежное средство Молдовы.

Уверенный курс и незначительный рост продемонстирует в ближайшие три дня российский рубль, его обменный эквивалент повысится сразу на 6 банов и составит 0,243 лея.

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Теги:
выходные, Молдова, курс, валюты


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