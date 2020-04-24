14:34 24 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.70
  • USD18.28
  • RUB0.24
  • RON4.07
  • UAH0.68
Поиск
Грузовики

Пункт перехода границы Джурджулешть - Галац открыли для грузовиков

© CC0 / Pixabay / MichaelGaida
Экономика
Получить короткую ссылку
62 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200424/30003215/punkt-perekhoda-granitsy-dzhurdzhulesht-galats-otkryli-dlya-gruzovikov.html

Решение об открытии дополнительного КПП было принято из-за перегрузки пограничного пункта Леушены - Албица.

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik. Начиная с 23 апреля для грузовых перевозчиков вновь открыт пункт пересечения границы Джурджулешть - Галац. Об этом заявило министерство экономики и инфраструктуры РМ.

Железнодорожный вокзал. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Железная дорога Молдовы приостанавливает работу
Решение об открытии еще одного пункта пропуска принято в связи с перегрузкой пограничного пункта Леушены - Албица, который открывает доступ к транзитным маршрутам в Румынии. В этой ситуации Минэкономики направило обращение в министерство транспорта, инфраструктуры и связи Румынии с просьбой открыть доступ через дополнительные пункты пересечения границы.

"Пункт пересечения границы Джурджулешть - Галац является стратегическим для нашей страны. Теперь грузовые перевозчики могут пользоваться дополнительным пунктом пропуска, что позволит предотвратить формирование очередей и сократить время ожидания", - сказал министр экономики и инфраструктуры Сергей Райлян.

До сих пор молдавские транспортные операторы имели доступ к транзитным маршрутам на румынской территории только через пункт пересечения границы Леушены - Албица.

Министерство экономики также опубликовало ссылку на интерактивную карту доступных транзитных маршрутов, которая размещена на веб-сайте румынской Национальной компании по управлению дорожной инфраструктурой "Центр дорожно-технических исследований".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Порт Джурджулешты продолжает работу в непрерывном режиме
Опустевшее небо над Европой: как работают аэропорты - фото, видео
Теги:
транспорт


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
На заре космической эры: как готовили первых космонавтов в СССР
Судьба российского кредита: депутаты утвердили, КС приостановил
Судьба российского кредита: депутаты утвердили, КС приостановил
Аварии на дорогах Молдовы 2020
ДТП на дорогах Молдовы: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться