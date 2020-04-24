Пункт перехода границы Джурджулешть - Галац открыли для грузовиков

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik. Начиная с 23 апреля для грузовых перевозчиков вновь открыт пункт пересечения границы Джурджулешть - Галац. Об этом заявило министерство экономики и инфраструктуры РМ.
"Пункт пересечения границы Джурджулешть - Галац является стратегическим для нашей страны. Теперь грузовые перевозчики могут пользоваться дополнительным пунктом пропуска, что позволит предотвратить формирование очередей и сократить время ожидания", - сказал министр экономики и инфраструктуры Сергей Райлян.
До сих пор молдавские транспортные операторы имели доступ к транзитным маршрутам на румынской территории только через пункт пересечения границы Леушены - Албица.
Министерство экономики также опубликовало ссылку на интерактивную карту доступных транзитных маршрутов, которая размещена на веб-сайте румынской Национальной компании по управлению дорожной инфраструктурой "Центр дорожно-технических исследований".
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