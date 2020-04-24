Какая судьба ждет договор о займе от России: мнение власти и оппозиции

Получение Молдовой кредита от России под вопросом: Конституционный суд приостановил ратификацию договора о займе. Что об этом думают представители власти, оппозиция и эксперты.

КИШИНЕВ, 24 апр – Sputnik. Во всей истории с займом от России оппозиции не дает покоя именно тот факт, кто предоставляет этот кредит. Такое заявление в радиостудии Sputnik Молдова сделал депутат от фракции социалистов Петру Бурдужа.

По его словам, если бы эти средства предоставляла Молдове любая другая страна, все было бы гораздо спокойнее воспринято оппозиционерами.

Бурдужа считает, что противники получения кредита от России преследуют политические цели, возможно, некоторых групп людей извне страны. Однако, как подчеркнул депутат, все это в итоге обернется против молдавского народа, который серьезно пострадает от кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

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По мнению собеседника, партнеры из России предоставили Молдове очень выгодный кредит, что должны понимать все.

"Если этот кредит разделить на 10 лет, то есть так, как мы и должны его возвращать, то там получаются очень небольшие суммы выплат. Помимо этого, мы видим, что валюта ежегодно дешевеет примерно на 2%. То есть мы будем возвращать средства практически без пени", - уточнил Бурдужа.

Мнение оппозиции

Депутат парламентской группы Pro Moldova Сергей Сырбу объяснил, почему считает решение Конституционного суда правильным.

"КС был обязан приостановить вступление в силу договора о займе. Если бы это не сделали сейчас, то после документ приобрел бы статус международного, и КС более не имел бы права его рассмотреть", - пояснил Сырбу.

Он полагает, что это верное решение, поскольку в законодательном органе запрос группы Pro Moldova проигнорировали, а само соглашение о кредите требует пересмотра нескольких пунктов.

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"Наша группа не против самого займа. Мы понимаем, что государство нуждается в деньгах. Мы выступили лишь против некоторых пунктов договора, которые, как нам кажется, противоречат национальным интересам, что впоследствии поставит страну в сложную ситуацию", - добавил депутат.

Политолог Анжела Колацки допускает, что со вступлением в силу договора еще следует повременить.

"Возможно, решение КС будет иметь некоторый положительный эффект. Это даст немного времени, чтобы успокоить те политизированные дискуссии, которые возникли вокруг этого займа", - полагает Колацки.

Она отметила, что Молдова остро нуждается в кредите, чего никто не оспаривает.

"Мы - не та экономика, которая могла бы выжить в ситуации пандемии в одиночку. Нам нужны кредиты и в обычных условиях, не говоря уже о чрезвычайных ситуациях", - пояснила эксперт.

Сначала - "за", потом - "против"

В четверг вечером Конституционный суд приостановил процедуру вступления в силу закона о ратификации соглашения с Россией, которое ранее одобрил парламент Молдовы. Документ предполагает предоставлении республике кредита в 200 миллионов евро. Вопросы к соглашению возникли у фракции ПДС и группы Pro Moldova. В итоге документ поддержали 56 депутатов, представляющих правящее большинство. Но уже вечером КС приостановил действие решения высшего законодательного органа республики.

Кредитное соглашение предусматривает, что Россия должна предоставить Молдове кредит в размере 200 миллионов евро под 2% годовых, на 10 лет. Первый транш в сумме 100 миллионов евро должен был быть перечислен в течение 30 дней с даты вступления в силу документа.

Кредит от России должен частично пойти на покрытие дефицита в бюджете Молдовы, который на 2020 год составляет почти 16 миллиардов леев.

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