Молдавская спаржа на прилавках: как засуха сказалась на этом растении

Спаржу начали выращивать в Молдове всего несколько лет назад. С тех пор молдаване привыкли к этому продукту и ищут его на рынках и в магазинах.

КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. Отечественные производители уже начали собирать урожай спаржи, так что теперь на прилавках этот продукт можно найти не только импортированный, но и выращенный на молдавской земле.

Самая большая плантация этого растения в Молдове находится в Оргееве. Ее владелица Юлия Рошка рассказала Sputnik Молдова, что восемь лет назад задумала принести на местный рынок новый продукт.

Посоветовавшись с одним специалистом из Германии, она убедилась, что почва и климат в Молдове очень подходят для выращивания спаржи. Получать прибыль своего дела наша героиня начала только в 2016 году.

Кику рассказал, как государство поможет предпринимателям>>>

"Поначалу было очень тяжело, потому что у нас не привыкли к такому продукту. На первых порах у нас было около десятка контрактов с магазинами и супермаркетами. Сейчас плантация спаржи занимает десять гектаров, и мы сотрудничаем практически со всеми магазинами и заведениями страны", - рассказала Рошка.

По ее словам, пока в Молдове почти нет конкуренции в этом направлении бизнеса, поскольку спаржа – довольно капризное растение, требующее много ухода и внимания.

"Практически всю работу выполняем вручную. Стараемся не использовать инсектициды и пестициды, в качестве удобрения используем только органические вещества", - пояснила собеседница.

© Photo : Iulia Roșca Сбор урожая спаржи.

Рошка добавила, что после сбора урожая, спаржу пропускают через несколько процессов обработки. Это, как минимум, очистка, а также сортировка ветвей по размеру. Все эти этапы энергозатратны, а также возможны потери.

Как подчеркнула собеседница, сбор урожая стартует в середине апреля. Он может длиться до начала июня. В этом году будет не так много собрано: все дело в засухе.

"Зимой не было снега, дождей было меньше обычного. Засуха повлияла не только на объемы урожая, но и на качество продукта. Конечно, мы стараемся орошать, но лучший урожай будет только тот, что собран в конце мая", - объяснила предпринимательница.

Эксперт: вырастут ли цены на самый популярный напиток в самоизоляциии>>>

Цена этого продукта варьируется от 75 до 90 леев за килограмм.

"Это доступная цена. Особенно, если сравнить с импортируемой спаржей, там стоимость доходит до 250 леев за килограмм. Мы планируем использовать современные технологии, чтобы продлить сезон спаржи и тогда сможет ее выращивать и продавать более продолжительное время в году", - сказала Рошка.

© Photo : Iulia Roșca Спаржа.

Спаржа – находка для здоровья

Спаржа – уникальный продукт питания. Это овощ с длинными плотными стеблями с игловидными листочками на кончиках. Они бывают зеленого, белого, розоватого и фиолетового цветов. В пищу употребляют побеги, хотя в лечебных целях применяют и корни.

"Будучи растительной пищей, спаржа содержит в себе множество аминокислот. Если использовать ее в пищу в сыром виде, то можно добить мощного щелочного эффекта. Известно, что спаржа еще и диуретик", - пояснила нутрициолог Олтя Болдуряну.

Согласно данным, представленным пресс-службой минсельхоза, в Молдове засажены спаржей порядка 100 гектаров.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova