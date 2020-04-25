Кризис из-за COVID-19: сколько денег нужно для покрытия потерь экономики

Ситуация с COVID-19 серьезно ударила по экономике Молдовы. Сколько стране нужно денег, чтобы восполнить потери и суметь противостоять будущим вызовам в экономике в этом году, объяснил эксперт.

КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. Чтобы справиться с кризисом и закрыть финансовую брешь, Молдове необходимо как минимум 500 миллионов долларов, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова экономист Вячеслав Ионицэ.

"Кризис серьезно ударит по бюджету страны, населению, а также отечественному бизнесу. Доходы снизятся, самое меньшее на 7 миллиардов леев", - полагает Ионицэ.

Экономист уверен, что пока молдавское правительство может лишь одалживать деньги и только так помочь стране в сложной ситуации.

"Лучшая рекомендация кабмину – одалживать, как можно больше средств, чтобы хоть как-то подставить плечо населению и экономическим агентам", - добавил эксперт.

По его словам, брать займы следует извне, так как в этом году в Молдову переведут в разы меньше валюты, чем это было ранее.

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"Только кабмин может обеспечить поступление валюты в страну посредством внешних кредитов. Властям следует занять в этом году, как минимум, 500 миллионов долларов. Оптимальная сумма 700-800 миллионов", - уточнил специалист.

Говоря о внешних кредитах, экономист затронул и кредит от России в размере 200 миллионов евро.

Ионицэ отметил, что условия, под которые российская сторона готова предоставить средства, очень выгодны.

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"Многие говорят, что 2% под которые нам дадут этот кредит – это дорого. Все зависит, с чем сравнивать. Если сопоставить с займом от МВФ, где всего 0,25%, да, кажется, что тут меньше. Однако проблема в том, что у МВФ нельзя занять много денег. Оттуда нельзя получить более 235 миллионов долларов", - объяснил экономист.

Кредит от России

Напомним, что Конституционный суд приостановил процедуру вступления в силу закона о ратификации соглашения с Россией, которое ранее одобрил парламент Молдовы. Документ предполагает предоставлении республике кредита в 200 миллионов евро. Вопросы к соглашению возникли у фракции ПДС и группы Pro Moldova. В итоге документ поддержали 56 депутатов, представляющих правящее большинство. Но уже вечером КС приостановил действие решения высшего законодательного органа республики.

Кредитное соглашение предусматривает, что Россия должна предоставить Молдове кредит в размере 200 миллионов евро под 2% годовых, на 10 лет. Первый транш в сумме 100 миллионов евро должен был быть перечислен в течение 30 дней с даты вступления в силу документа.

Кредит от России должен частично пойти на покрытие дефицита в бюджете Молдовы, который на 2020 год составляет почти 16 миллиардов леев.

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