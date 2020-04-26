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Молдавские леи

Лей нервно "дрожит" - курс валют в Молдове на начало новой недели

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200426/30024602/ley-nervno-drozhit-kurs-valyut-na-nachalo-novoy-nedeli.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальному платежному средству в начале новой семидневки.

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 27 апреля, - молдавский лей уйдет в сплошную оборону.  

Таким образом, доллар вновь пойдет в наступление и установится на отметке в 18,80 лея, подорожав сразу на 11 банов.

Золото.
© CC0 / Pixabay / hamiltonleen
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Европейская валюта также покажет тенденцию к росту и в понедельник будет торговаться на восемь банов дороже, установившись на показателе в 19,36 лея.

Украинская гривна продемонстрирует спокойствие по обменному курсу, она будет стоить 0,67 в пересчете на национальную платежную единицу - так же, как и в конце прошедшей недели.

Незначительно, всего на два бана, станет "тяжелее" румынская национальная валюта, она будет продаваться по 4,08 в пересчете на платежное средство Молдовы.

Незначительный рост продемонстрирует в ближайшие три дня российский рубль, его обменный эквивалент повысится на 1 бан и составит 0,247 лея.

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Теги:
обмен, курс, Молдова, валюта


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