Лей нервно "дрожит" - курс валют в Молдове на начало новой недели

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 27 апреля, - молдавский лей уйдет в сплошную оборону.
Таким образом, доллар вновь пойдет в наступление и установится на отметке в 18,80 лея, подорожав сразу на 11 банов.
Украинская гривна продемонстрирует спокойствие по обменному курсу, она будет стоить 0,67 в пересчете на национальную платежную единицу - так же, как и в конце прошедшей недели.
Незначительно, всего на два бана, станет "тяжелее" румынская национальная валюта, она будет продаваться по 4,08 в пересчете на платежное средство Молдовы.
Незначительный рост продемонстрирует в ближайшие три дня российский рубль, его обменный эквивалент повысится на 1 бан и составит 0,247 лея.
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