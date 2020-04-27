Кику: если бюджетные поправки опротестуют в КС, это заблокирует деньги от МВФ

Премьер-министр заявил, что попытки политиков опротестовать в Конституционном суде бюджетные поправки по мерам поддержки населения могут привести к проблемам при финансировании социальных расходов.

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Правительство учитывает вероятность, что бюджетные поправки, принятые парламентом по предложению правительства в рамках мер по поддержке населения и экономики, могут быть опротестованы в Конституционном суде (КС) представителями оппозиции.

Об этом заявил премьер-министр Ион Кику после совместного заседания с президентом Игорем Додоном и спикером Зинаидой Гречаной, которое состоялось в понедельник.

Глава кабмина отметил, что на минувшей неделе из уст политиков звучали декларации о том, что поправки, внесенные в государственный бюджет, могут быть опротестованы в КС, как и закон о ратификации кредитного соглашения с Российской Федерацией.

"Если закон об уточнении бюджета будет аннулирован или приостановлен, правительство не сможет использовать деньги от МВФ, потому что они тоже включены в закон. Это означает, что могут возникнуть проблемы в финансировании расходов госбюджета, включая пенсии и зарплаты", - сказал Кику.

Премьер заявил, что правительство берет в расчет сценарий с возможными попытками саботировать закон о поправках в бюджет и призвал политические силы отказаться от подобных действий.

Кику напомнил, что в результате решения КС о приостановке процедуры вступления в силу соглашения о российском кредите государственный бюджет может недосчитаться более четырех миллиардов леев.

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"Государственный бюджет очень нуждается в этих деньгах, как в источнике финансирования дефицита бюджета", - сказал Кику.

Премьер подчеркнул, что правительство принимает меры для изыскания альтернативных источников финансирования бюджетного дефицита, чтобы оказать поддержку гражданам и экономике.

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