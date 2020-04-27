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В Приднестровье создали Совет по минимизации потерь населения и бизнеса

© REUTERS / Remo Casilli
Экономика
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (902)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200427/30036732/v-pridnestrove-sozdali-sovet-po-minimizatsii-poter-naseleniya-i-biznesa.html

Новый формирование, которое создано на время карантина, приступит к работе уже 29 апреля, когда намечено проведение его первого заседания.

ТИРАСПОЛЬ, 27 апр – Sputnik. При исполнительном органе власти Приднестровья создан Координационный совет по минимизации потерь населения и бизнеса. Об этом на рабочем совещании заявил глава правительства Александр Мартынов.

"Ситуация ухудшается с каждым днем, падает спрос на продукцию приднестровских предприятий, закрываются рабочие места, люди частично или полностью теряют свой доход. В конечном счете, все это сказывается на качестве жизни", - отметил он.

Медицинский работник. Архивное фото
© AP Photo / Manu Fernandez
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По его словам, принят пакет мер господдержки и сейчас его реализуют, а консолидация экспертов на одной площадке позволит повысить управление процессами, позволит быстро оценивать и лучше понимать текущее положение дел на местах, корректировать принятые предложения и выдвигать новые идеи.

"Суть работы Совета заключается в еженедельном анализе текущей ситуации, в обсуждении этой ситуации и того, насколько эффективно работает антикризисный закон, и в выработке рекомендательных мер правительству и органам госвласти по дальнейшему регулированию", – подчеркнул он.

Первое заседание Координационного совета планируется провести 29 апреля. На нем представят доклады о состоянии экономики и госфинансов региона, информацию о реализации антикризисного закона и обсудят пакет мер по поддержке агропромышленного комплекса.

Встречи в расширенном формате намереваются проводить как минимум раз в неделю или чаще, если потребуют обстоятельства.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (902)

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Теги:
бизнес, население, поддержка, финподдержка, соцподдержка, помощь, карантин, Приднестровье


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