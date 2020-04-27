В Приднестровье создали Совет по минимизации потерь населения и бизнеса

ТИРАСПОЛЬ, 27 апр – Sputnik. При исполнительном органе власти Приднестровья создан Координационный совет по минимизации потерь населения и бизнеса. Об этом на рабочем совещании заявил глава правительства Александр Мартынов.
"Ситуация ухудшается с каждым днем, падает спрос на продукцию приднестровских предприятий, закрываются рабочие места, люди частично или полностью теряют свой доход. В конечном счете, все это сказывается на качестве жизни", - отметил он.
"Суть работы Совета заключается в еженедельном анализе текущей ситуации, в обсуждении этой ситуации и того, насколько эффективно работает антикризисный закон, и в выработке рекомендательных мер правительству и органам госвласти по дальнейшему регулированию", – подчеркнул он.
Первое заседание Координационного совета планируется провести 29 апреля. На нем представят доклады о состоянии экономики и госфинансов региона, информацию о реализации антикризисного закона и обсудят пакет мер по поддержке агропромышленного комплекса.
Встречи в расширенном формате намереваются проводить как минимум раз в неделю или чаще, если потребуют обстоятельства.
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