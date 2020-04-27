Лей восстанавливает позиции - курс валют в Молдове на вторник

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальному платежному средству во второй день недели.

КИШИНЕВ, 27 апр - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 28 апреля, - молдавский лей постарается вернуть былые позиции.

Таким образом, доллар пойдет в отступление и установится на отметке в 18,25 лея, подешевев сразу на 11 банов.

Украинская гривна продемонстрирует спокойствие по обменному курсу, она будет стоить 0,67 в пересчете на национальную платежную единицу - так же, как и в конце прошедшей недели.

Незначительно, всего на один бан, станет "тяжелее" румынская национальная валюта, она будет продаваться по 4,09 в пересчете на платежное средство Молдовы.

Незначительное падение продемонстрирует в ближайший день российский рубль, его обменный эквивалент опустится а 1 бан и составит 0,246 лея.

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