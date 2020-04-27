Экономический эксперт: почему оплата картой лучше и безопаснее

С первых дней после объявления пандемии COVID-19 представители Национального банка призвали граждан совершать платежи с помощью банковской карты, так как этот способ оплаты гораздо гигиеничнее, чем использование наличных денег, и предотвращает распространение инфекции.

КИШИНЕВ, 27 апр - Sputnik. Трое из четырех жителей Молдовы владеют банковскими картами. По данным Нацбанка (НБМ), в 2019 году каждый владелец осуществил в среднем 19 карточных платежей, что на 16 больше, чем в 2015 году. В этом году эксперты утверждают, что выплаты будут расти еще больше, учитывая, что людям предлагают платить картой, чтобы защититься от заражения COVID-19.

Жительница Кишинева Снежана Мартин утверждает, что до пандемии она снимала зарплату с банковской карты и делала оплаты наличными, но теперь изменила свою привычку.

"Я понимаю, что гораздо гигиеничнее платить картой, поэтому я не снимаю с нее все деньги, а оставляю часть для оплаты коммунальных услуг, продуктов питания и других платежей. Я думаю, что продолжу и после карантина чаще использовать этот метод оплаты", - отметила она.

Оксана Попа работает кассиром в маркете в столичном секторе Чеканы. Девушка отмечает, что гораздо больше людей перешли на безналичную оплату.

"Я всегда спрашиваю людей, как они будут оплачивать продукты с помощью карты или наличными и я наблюдаю, что число тех, кто оплачивает картой, растет. Похоже, люди становятся гораздо более ответственными", - рассказала она.

Экономические эксперты утверждают, что переход к платежам с помощью карты снизит уклонение от уплаты налогов и повысит прозрачность.

"Медленно, но переходим к оплатам банковской картой. Это обеспечивает большую прозрачность и препятствует теневой экономике. В некоторых странах даже на рынках оплата производится картой. Так сейчас в Молдове чаще оплачиваются именно услуги, и в этом году надеемся увеличить количество транзакций. Через два года треть запущенных в оборот денег может быть переведена на карту и в нашей стране", - заявил экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

Как сообщили в пресс-службе НБМ корреспонденту Sputnik Молдова, число тех, кто оплачивает товары и услуги картой, растет, но точная цифра количества платежей с помощью карты в первом квартале этого года, будет опубликована в отчете ведомства за май.

В конце прошлого года в обращении было зафиксировано два миллиона карт, что на 4% больше по сравнению с 2018 годом. Таким образом, на протяжении 2019 года с помощью выданных в Молдове банковских карт было произведено 72 миллиона 900 тысяч операций, около 37 миллионов из которых составляют операции по оплате товаров и услуг, что на 57% больше по сравнению с 2018 годом. Большинство операций с картами (около 82,5%), выпущенными в Республике Молдова, были осуществлены в стране, что почти на 30% больше, чем в 2018 году, а за рубежом было проведено 17,5% операций, что на 36% больше, чем в позапрошлом году.

Нацбанк Молдовы призвал владельцев карт к бдительности

НБМ рекомендует гражданам не распространять информацию о своих банковских картах, поскольку она может быть использована третьими лицами в корыстных и преступных целях.

В последнее время участились случаи получения и использования мошенниками в корыстных целях конфиденциальной информации о банковских картах жителей республики. Преступники завладевают данными, затем снимая средства со счетов. Об этом говорится в сообщении Национального банка Молдовы (НБМ), опубликованном во вторник, 7 апреля.

Главный финрегулятор страны напоминает, что ни одно лицо не вправе получать информацию о номере и пароле карты, в том числе и о пин-коде, подтверждающем осуществление перечисления.

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