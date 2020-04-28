Хорошая новость - этот фрукт в Молдове, несмотря на заморозки, будет

Сельхозпроизводители готовились подсчитывать убытки, однако многие абрикосовые сады в республике выдержали испытание заморозками, в этом году жители Молдовы смогут вдоволь наесться этим фруктом.

КИШИНЕВ, 28 апр - Sputnik. В ходе недавней онлайн-конференции Ассоциации сельхозпроизводителей и экспортеров "Moldova Fruct" отдельные садоводы высказали предположение, что весенние заморозки повредили абрикосовые сады в меньшей степени, чем прогнозировалось ранее.

Аграрии предполагали, что холодом уничтожено до 90% цветков на фруктовых деревьях. Но на севере и в центре страны эти показатели составляют не более 50%.

По данным Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA), на протяжении последних тех лет в Молдове ежегодно закладывается порядка 80-140 гектаров новых плантаций абрикоса. Плотность посадки на большинстве из них – до 800 деревьев на гектар.

Общая площадь абрикосовых садов в стране составляет 4,2 тысячи гектара. Большая их часть, примерно 43%, сосредоточена в центральной зоне страны. В прошлом году, по экспертным оценкам, урожай абрикосов в Молдове составил около 8-9 тысяч тонн.

Заморозки, которые неоднократно регистрировали во второй половине марта текущего года, привели молдавских аграриев к существенным потерям по урожаю, который они намеревались собрать. Особенно это касается тех, кто занимается возделыванием многолетних сезонных культур - владельцев черешневых и персиковых садов. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова сообщил глава Минсельхоза Ион Пержу.

Министр уточнил, что пока рано говорить об объемах потерь по садоводческим культурам, но в некоторых регионах черешневые плантации пострадали от заморозков на 70-80%.

"Естественно, что больше всего пострадали сады в северных районах страны. Некоторые владельцы черешневых плантаций уже заявили о 70-80% потерь. Но общие потери мы подсчитаем через несколько недель", - подчеркнул глава Минсельхоза Молдовы.

В этом году из-за раннего потепления сельскохозяйственный сезон в Молдове начался на три недели раньше обычных сроков. В таких условиях следовало ожидать, что могут быть заморозки, резюмировал министр.

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