Лишенный лицензии интернет и тв-провайдер будет работать до конца карантина

Один из поставщиков интернет-связи и телевидения в городе Бендеры, лишенный лицензии, продолжит работу вплоть до окончания режима чрезвычайного положения.

ТИРАСПОЛЬ, 28 апр – Sputnik. Служба связи Приднестровья доводит до сведения абонентов ООО "Линксервис", предоставляющего интернет и телевидение жителям города Бендеры, что компания продолжит свою работу до окончания карантина.

Кассационной инстанцией Арбитражного суда Приднестровья 28 апреля 2020 года было вынесено постановление об оставлении в силе решения первой инстанции Арбитражного суда. По нему "Линксервис" лишается лицензии, и уже с завтрашнего дня компания должна была приостановить оказание услуг интернета и телевидения. Однако служба по связи приостановила действие приказа об остановке работы компании.

"Таким образом, у абонентов ООО "Линксервис" сохраняется возможность получения услуг компании до окончания действия ограничительных мероприятий", - отмечают в службе.

"Руководитель компании в телефонном режиме поставлен в известность об этом решении, а также о необходимости ознакомления и получения под роспись соответствующего приказа службы связи. Но он отказался от получения приказа, предложив направить его по электронной почте", - пояснили в ведомстве.

Как говорится в сообщении ведомства, такие меры были предприняты, исходя из понимания текущей ситуации, когда в условиях действия карантина необходимо проводить дистанционное обучение посредством интернет-связи, а также из-за роста потребности в получении услуг телевидения и доступа к сети интернет.

В компании подтвердили факт получения приказа. На сайте опубликовали информацию о том, что на электронный адрес пришло такое сообщение от службы связи.

"В связи с этим заявляем, что ООО "Линксервис" услуги оказывать не прекращает и возобновляет прием платежей, в том числе через системы Интернет-банков", - сообщили на сайте компании.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova