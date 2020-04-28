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Курс валют

Курс на среду: все основные валюты падают в цене

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200428/30052973/kurs-na-sredu-vse-osnovnye-valyuty-padayut-v-tsene.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 29 апреля.

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
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Согласно данным НБМ, молдавский лей несколько укрепится на фоне падения в цене всех основных валют.

Доллар США подешевеет сразу на 25 банов и установится на отметке в 18,0042 лея.

Евро также упадет в цене более чем на 22 бана и будет торговаться по 19,5913 лея.

Украинская гривна продолжит "проседание" и достигнет уровня 0,6660 лея.

Румынский лей также сдаст позиции по отношению к национальной валюте - до 4,0443 молдавских лея.

Российский рубль будет стоить 0,2437 лея в перерасчете на молдавское платежное средство.

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