Трикотажная фабрика в Кишиневе выпускает защитные маски

В период пандемии коронавируса многие молдавские компании меняют сферу деятельности, чтобы сохранить бизнес во время кризиса.

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. Некоторые предприниматели отказываются от своего привычного бизнеса и производят то, что востребовано на рынке в связи с пандемией коронавируса. В такой же ситуации оказался и Сергей Малай, основатель кишиневской швейной фабрики. Он в настоящее время производит медицинские маски вместо трикотажных свитеров.

© Photo : Sergiu Malai Трикотажная фабрика производит маски.

Одежда, сшитая на фабрике, до сих пор экспортировалась в Северную Италию - один из наиболее пострадавших от коронавируса регионов по всей Европе.

© Photo : Sergiu Malai Медицинские маски из флизелина.

С введением карантинных ограничений в области торговли, предприниматель не смог поставлять товар за границу и был вынужден искать решение проблемы.

"У нас есть сотрудники, мы должны платить налоги, арендную плату и потеряли клиентов в северной Италии. Мы больше не экспортируем. Принимая во внимание все эти факторы, мы решили перепрофилироваться", - заявил Серджиу Малай корреспонденту Sputnik Молдова.

Сотрудники фабрики перестали шить свитера и полностью посвятили себя производству защитных масок. Они изготовлены из ткани, которая называется флизелин.

Малай убежден, что маски обеспечивают повышенную защиту от вируса.

"Маска состоит из трех слоев. Размер коронавируса - от 120 до 160 наномикрон, а флизелин - это материал, в котором расстояние между волокнами составляет менее 120 наномикрон и не позволяет вирусу проникать через маску", - утверждает предприниматель.

© Photo : Sergiu Malai Производство масок.

Он рассказал, что перепрофилирование бизнеса позволило ему сохранить рабочие места для 25 сотрудников и платить им зарплату.

Насколько экономически эффективно производство медицинских масок

Серджиу Малай не назвал цифры, но уточнил, что в начале пандемии на защитные маски было больше спроса.

© Photo : Sergiu Malai Изготовленные защитные маски.

"Мы много работали с партнером, который доставлял в больницы наши изделия. Теперь заказов для больниц меньше, потому что страна получила различную гуманитарную помощь, которая покрыла этот спрос. Но мы убеждены в том, что у нас будут клиенты и в дальнейшем, так как люди скоро должны будут вернуться к работе, а опасность заражения все еще остается, и им понадобятся наши маски для самозащиты. Ради уменьшения риска распространения коронавируса это хорошо не только для нас, но и для населения", - подчеркнул собеседник.

Правительство предприняло несколько мер, направленных на поддержку бизнеса и населения в условиях кризиса, вызванного коронавирусом.

Они предусматривают продление срока уплаты некоторых налогов и сборов, субсидирование зарплат, поддержку населения посредством пособий по безработице и другие.

Министерство экономики выработало пакет мер по поддержке отечественных предприятий, а также программу политик в посткризисный период для восстановления экономики. Программа содержит ряд налоговых и финансово-банковских мер, а также инструменты субсидирования молдавских компаний для смягчения последствий от кризиса, спровоцированного пандемией.

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