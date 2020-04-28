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Трикотажная фабрик производит маски.

Трикотажная фабрика в Кишиневе выпускает защитные маски

© Photo : Sergiu Malai
Экономика
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (915)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200428/30056005/biznes-pereprofiliruetsya-trikotazhnaya-fabrika-v-kishineve-vypuskaet-zaschitnye-maski.html

В период пандемии коронавируса многие молдавские компании меняют сферу деятельности, чтобы сохранить бизнес во время кризиса.

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. Некоторые предприниматели отказываются от своего привычного бизнеса и производят то, что востребовано на рынке в связи с пандемией коронавируса. В такой же ситуации оказался и Сергей Малай, основатель кишиневской швейной фабрики. Он в настоящее время производит медицинские маски вместо трикотажных свитеров.

O fabrică de tricotaj din Chișinău s-a reprofilat și produce măști
© Photo : Sergiu Malai
Трикотажная фабрика производит маски.

Одежда, сшитая на фабрике, до сих пор экспортировалась в Северную Италию - один из наиболее пострадавших от коронавируса регионов по всей Европе. 

O fabrică de tricotaj din Chișinău s-a reprofilat și produce măști
© Photo : Sergiu Malai
Медицинские маски из флизелина.

С введением карантинных ограничений в области торговли, предприниматель не смог поставлять товар за границу и был вынужден искать решение проблемы.

"У нас есть сотрудники, мы должны платить налоги, арендную плату и потеряли клиентов в северной Италии. Мы больше не экспортируем. Принимая во внимание все эти факторы, мы решили перепрофилироваться", - заявил Серджиу Малай корреспонденту Sputnik Молдова.

Сотрудники фабрики перестали шить свитера и полностью посвятили себя производству защитных масок. Они изготовлены из ткани, которая называется флизелин.

Малай убежден, что маски обеспечивают повышенную защиту от вируса.

"Маска состоит из трех слоев. Размер коронавируса - от 120 до 160 наномикрон, а флизелин - это материал, в котором расстояние между волокнами составляет менее 120 наномикрон и не позволяет вирусу проникать через маску", - утверждает предприниматель.

O fabrică de tricotaj din Chișinău s-a reprofilat și produce măști
© Photo : Sergiu Malai
Производство масок.

Он рассказал, что перепрофилирование бизнеса позволило ему сохранить рабочие места для 25 сотрудников и платить им зарплату.

Насколько экономически эффективно производство медицинских масок

Серджиу Малай не назвал цифры, но уточнил, что в начале пандемии на защитные маски было больше спроса.

O fabrică de tricotaj din Chișinău s-a reprofilat și produce măști
© Photo : Sergiu Malai
Изготовленные защитные маски.
"Мы много работали с партнером, который доставлял в больницы наши изделия. Теперь заказов для больниц меньше, потому что страна получила различную гуманитарную помощь, которая покрыла этот спрос. Но мы убеждены в том, что у нас будут клиенты и в дальнейшем, так как люди скоро должны будут вернуться к работе, а опасность заражения все еще остается, и им понадобятся наши маски для самозащиты. Ради уменьшения риска распространения коронавируса это хорошо не только для нас, но и для населения", - подчеркнул собеседник.

Выставка Сделано в Молдове 2020
© Sputnik / Miroslav Rotari
Минэкономики разработало дополнительные меры для поддержки бизнеса
Правительство предприняло несколько мер, направленных на поддержку бизнеса и населения в условиях кризиса, вызванного коронавирусом.

Они предусматривают продление срока уплаты некоторых налогов и сборов, субсидирование зарплат, поддержку населения посредством пособий по безработице и другие.

Министерство экономики выработало пакет мер по поддержке отечественных предприятий, а также программу политик в посткризисный период для восстановления экономики. Программа содержит ряд налоговых и финансово-банковских мер, а также инструменты субсидирования молдавских компаний для смягчения последствий от кризиса, спровоцированного пандемией.  

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (915)

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