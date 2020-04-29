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Пшеница.

Аграрные сложности: в кабмине обсудили, как Молдова страдает от засухи

© Sputnik / Irina Leahova
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200429/30065779/agrarnye-slozhnosti-v-kabmine-obsudili-kak-moldova-stradaet-ot-zasukhi.html

В среду в правительстве Молдовы обсудили с аграриями и руководителями профильных ведомств ситуацию с гидрологической засухой в стране и ее влияние на будущий урожай по всем культурам.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Премьер-министр Ион Кику возглавил заседание, посвященное потерям, которые несут молдавские аграрии в связи с гидрологической засухой, господствующей на территории Молдовы несколько месяцев подряд. 

На заседании присутствовали руководители фермерских фермерских хозяйств, ученые, которые высказались о преодолении последствий кризисной ситуации.
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Глава Минсельхоза Ион Пержу сообщил, что есть ряд хозяйств, которые засуха не затронула в полной мере, но большинство посевов и плантаций сильно пострадали из-за длительного отсутствия осадков. 

Директор Института по исследованию полевых культур "Селекция" Борис Болбочан отметил, что ситуация с гидрологической засухой в стране отличается из года в год. Усугубила положение бесснежная зима 2019-2020 годов и не менее засушливая весна, а особо пострадают от нехватки влаги подсолнечник и кукуруза. 

Карта гидрологической засухи
photo: meteo.md
Карта гидрологической засухи
Спасти хотя бы половину посевов смогут дожди. Если они пройдут в ближайшие 7 дней, иначе ситуация будет совсем катастрофической - отметил фермер из Унгенского района республики Никанор Бузовой.
Виктор Мороз
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Наиболее пострадали от гидрологической засухи южные и центральные районы страны, в северных - ситуация немного лучше, поскольку там зимой не раз выпадали незначительные осадки. Об этом рассказал член Кооператива предпринимателей "Агросток" Игорь Татарчук. 

В свою очередь, руководитель одного из фермерских хозяйств Генадий Чонак сообщил премьеру, что сейчас необходимо провести инвентаризацию состояния всех посевов на территории республики, чтобы понять, насколько Молдова будет обеспечена зерном. Также фермер поднял вопрос предоставления кредитов аграриям на льготных условиях, а также затронул тему страхования рисков в отрасли сельского хозяйства.

Сухая растительность на молдавском лугу
© Sputnik / Yana Zaharova
Сухая растительность на молдавском лугу
Премьер Ион Кику сообщил, что полная оценка состояния большинства посевов, пострадавших от засухи, поможет кабинету министров выработать решения для минимизации рисков в сложившейся в нынешнем году ситуации в аграрной отрасли. 

Но самым главным достижением кабмина станет страхование рисков в отрасли сельского хозяйства - члены кабмин и специалисты Минсельхоза сейчас работают над составлением этого документа.

В Молдове вот уже почти три месяца действует гидрологическая засуха. Об этом еженедельно сообщают в Государственной гидрометеорологической службе республики.

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Теги:
обсуждение, правительство, аграрии, засуха, сельское хозяйство


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