В Приднестровье собираются продлить ограничение экспорта зерновых

Мера по продлению ограничений рассматривалась на оперативном совещании как возможность обеспечить региону продовольственную безопасность.

ТИРАСПОЛЬ, 30 апр – Sputnik. Ограничение на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы должно быть продлено в Приднестровье как минимум до 1 августа, даже в том случае, если режим чрезвычайного положения будет снят. Об этом говорилось на оперативном совещании, проходившем под руководством лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

"Учитывая засушливость нынешнего года и большую вероятность неурожая зерновых, участники совещания сошлись во мнении, что ограничение на экспорт зерновых необходимо продлить", - сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

Также было решено, что разрешение на вывоз зерновой продукции продолжит выдавать правительственная комиссия.

Красносельский обратил внимание и на ситуацию с общемировым дефицитом средств индивидуальной защиты. При этом, по его словам, регион смог выйти из этой ситуации благодаря собственным производственным и трудовым ресурсам.

"Мы не сидели, сложа руки, в ожидании помощи, а взялись за решение проблем. Это позволило нам достойно пройти первый – сложнейший – этап борьбы с пандемией и сопутствующими ей трудностями. Справились с этим, преодолеем и остальное. Главное – работать", – подчеркнул он.

К слову, местные предприятия обеспечили медперсонал средствами индивидуальной защиты. Помимо масок, халатов и комбинезонов, они запустили производство сапог-бахил.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova