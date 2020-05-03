Дорогие деликатесы: будет ли дешеветь клубника в этом году

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. В этом году первая молдавская клубника, свежая и ароматная, уже созрела и поступила на прилавки магазинов на несколько недель раньше, чем в 2019-м. Это произошло из-за более теплой погоды, чем в предыдущие годы, когда первые ягоды появлялись только в мае.

© Photo : Dmitrii Bass Первый урожай молдавской клубники.

Однако отечественным производителям пришлось адаптироваться к условиям, продиктованным пандемией коронавируса - теперь зачастую не покупатель идет на рынок, а производителю приходится доставлять продукцию напрямую к потребителю. Многие перешли к системе онлайн-продаж - они получают заказы по Интернету и доставляют продукцию на дом.

© Photo : Dmitrii Bass Первая поступившая в продажу клубника была выращена в теплицах.

Одним из таких производителей является и Дмитрий Басс из села Хумулешты, что входит в коммуну Бубуечь муниципия Кишинев.

© Photo : Dmitrii Bass Клубника, выращенная в теплицах Дмитрия Басса.

Аграрий выращивает клубнику и на плантациях площадью в 2 гектара, и на 80 сотках в теплицах.

© Photo : Dmitrii Bass Теплицы Дмитрия Басса.

Именно клубника, выращенная в теплицах, уже поступила в продажу. Ягоды вкусные, но и цена соответствующая - килограмм стоит 100 леев. Некоторые покупатели возмущены тем, что клубника, импортируемая, например, из Греции, стоит почти вдвое дешевле - около 60 леев за килограмм.

© Photo : Dmitrii Bass Клубника, выращенная в теплице.

Дмитрий Басс объяснил, почему местная агропродукция стоит дороже.

"Цены в начале сезона продаж всегда вызывают критику. Местных производителей критикуют за то, что молдавская клубника стоит дороже, чем такая же из Греции или Италии. В Греции клубничный сезон уже закончился, в нашей стране он даже не начался. В этом году из-за того, что было жарко, мы начали сбор урожая двумя неделями ранее. Это межсезонье для клубники. Мы вложили большие инвестиции, и нам нужно их вернуть. В пик сезона и к его окончанию, очевидно, что в нашей стране и цена будет постепенно снижаться ", - рассказал сельхозпроизводитель для Sputnik Молдова.

Предприниматель утверждает, что сейчас у него возникли проблемы с логистикой, ведь в предыдущие годы ему не приходилось доставлять клубнику по домам. В этом году из-за пандемии ему пришлось адаптироваться под обстоятельства.

"Надеюсь, если я приложу усилия, мне удастся справиться и выполнить все заказы. В принципе, я доволен, потому что в этом году погода не подвела, и у нас хороший урожай", - отметил Басс. Он также сообщил, что его продукция уже есть и на полках некоторых кишиневских супермаркетов.

Предприниматель считает, что говорить о прибыльности на данном этапе преждевременно, поскольку пик сезона еще впереди. Басс утверждает, что цены на клубнику значительно снизятся с появлением на рынке ягод, собранных с открытых плантаций.

Гид Минсельхоза в помощь агробизнесу

В помощь созданию и функционированию групп сельхозпроизводителей Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды при поддержке проекта "Конкурентоспособное сельское хозяйство Молдовы" разработало практическое руководство ”От первых шагов до прибыли и роста”.

"Сборник рекомендаций поможет фермерам достичь эффективности в бизнесе и увеличить доходы от продаж", - считают в ведомстве.

Минсельхоз отмечает, что путем объединения в группы фермерам удается лучше организовать свою деятельность по совместному приобретению сельскохозяйственных ресурсов, маркетингу, хранению и переработке продукции. Группы производителей также пользуются финансовыми преимуществами, предоставляемыми государством через программы субсидирования.

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