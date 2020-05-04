В помощь бизнесу: в Молдове выпущен гид для сельхозпроизводителей

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. Для помощи группам сельхозпроизводителей в министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды при поддержке проекта "Конкурентоспособное сельское хозяйство Молдовы" разработали практическое руководство "От первых шагов до прибыли и роста".

"Сборник рекомендаций поможет фермерам достичь эффективности в бизнесе и увеличить доходы от продаж", - подчеркнули в ведомстве.

В руководстве описаны основные этапы формирования групп производителей, финансовая поддержка, предоставляемая им государством, особенности финансового менеджмента, налогообложения и бухгалтерии, способы продвижения производства и многие другие аспекты, характерные для деятельности этих организаций.

Уточняется, что проект "Конкурентоспособное сельское хозяйство Молдовы" помог с 2013 года объединить фермеров в более, чем 60 групп.

Это широко распространенная в европейских странах с развитым сельским хозяйством практика. Она позволяет аргариям, особенно малым, более эффективно продавать свою продукцию и получать большую прибыль в результате оптимизации расходов. Группы производителей также пользуются финансовыми преимуществами, предоставляемыми государством через программы субсидирования.

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