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Сбор винограда

В помощь бизнесу: в Молдове выпущен гид для сельхозпроизводителей

© Sputnik / Sergey Anashkevich
Экономика
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11201
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200504/30084554/v-pomosch-biznesu-v-moldove-vypuschen-gid-dlya-proizvoditeley.html

Практическое руководство для сельхозпроизводителей поможет становлению и эффективному развитию агробизнеса.

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. Для помощи группам сельхозпроизводителей в министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды при поддержке проекта "Конкурентоспособное сельское хозяйство Молдовы" разработали практическое руководство "От первых шагов до прибыли и роста".

"Сборник рекомендаций поможет фермерам достичь эффективности в бизнесе и увеличить доходы от продаж", - подчеркнули в ведомстве.

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В руководстве описаны основные этапы формирования групп производителей, финансовая поддержка, предоставляемая им государством, особенности финансового менеджмента, налогообложения и бухгалтерии, способы продвижения производства и многие другие аспекты, характерные для деятельности этих организаций.

Уточняется, что проект "Конкурентоспособное сельское хозяйство Молдовы" помог с 2013 года объединить фермеров в более, чем 60 групп.

Это широко распространенная в европейских странах с развитым сельским хозяйством практика. Она позволяет аргариям, особенно малым, более эффективно продавать свою продукцию и получать большую прибыль в результате оптимизации расходов. Группы производителей также пользуются финансовыми преимуществами, предоставляемыми государством через программы субсидирования.

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