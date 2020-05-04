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Национальный банк Молдовы

Нацбанк заявил о росте официальных резервных активов

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200504/30116342/natsbank-zayavil-o-roste-ofitsialnykh-rezervnykh-aktivov.html

Рост обусловлен предоставлением МВФ Молдове кредита для управления чрезвычайной эпидемиологической ситуацией.

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. Официальные резервные активы по состоянию на конец апреля 2020 года выросли до 3 миллиардов 118 миллионов долларов США. Об этом заявили в Национальном банке Молдовы.

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© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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Этот показатель зарегистрирован после периода снижения объема резервных активов в марте и начале апреля, когда падение составило около 144 миллионов долларов на фоне пандемического кризиса, сообщили в НБМ.

Рост обусловлен, главным образом, предоставлением Международным валютным фондом Молдове срочного кредита для управления чрезвычайной эпидемиологической ситуацией, вызванной COVID-19. Сумма эквивалентна - 172,5 миллиона специальных прав заимствования (СДР), что составляет около 233,9 миллиона долларов США.

Ранее министерство экономики и инфраструктуры пересмотрело прогноз макроэкономических показателей на 2020 год с учетом кризиса, спровоцированного пандемией. На текущий год прогнозируется снижение ВВП на 3%, экспорта - на 3,8%, импорта - на 7,6%. Также был пересмотрен дефицит государственного бюджета, он оценивается 7,52% от ВВП, иными словами около 16 миллиардов леев.

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